"Esclavos del Vino" en Brasil: Picaneados y bajo secuestro

Esclavitud moderna: en negro, jornadas largas y secuestro

Como si esto fuera poco, muchos de los trabajadores eran despertados a la madrugada, cuando iniciaba su jornada, con picanas eléctricas. Y el recinto en el que dormían hacinados en camas cuchetas bajo condiciones insalubres parecía un campo de concentración. Tenían guardias de seguridad controlando sus pasos, y si sufrían de tos u otras enfermedades estacionales no podían recibir atención médica.

"Las personas que intimidaron a los trabajadores mostraron, con mucho, la conducta más violenta con la que me he encontrado en los 12 años que he tratado casos de trabajo forzado", lanzó Admar Fontes, coordinador de una agencia gubernamental contra la esclavitud del estado de Bahía, de donde provenían el 93% de los esclavizados, cuya se autopercibe como negro (95%), y un 58 % del total no había completado la escolarización, así lo refirió Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, indicando la situación de vulnerabilidad.

"Las personas responsables de contratar a estos trabajadores actuaron con audacia, como si pudieran tratar a los hombres de manera horrible y salirse con la suya", agregó.

image.png

La empresa responsable penalmente es Fênix Serviços Administrativos e Apoio a Gestão de Saúde LTDA, dirigida por Pedro Augusto de Oliveira Santana, de 45 años, quien fue detenido pero responderá a la justicia bajo libertad tras haber pagado una fianza R$ 40 mil.

Tal fue el escándalo en Brasil que rozó al lobby vitivinícola por una esclavitud actual, que el secretario general de la Confederación Nacional de Obispos argumentó que los vinos producidos por fabricantes que “violen la dignidad humana” no deben ser elegidos apara uso feligrés:

En Brasil hay varias bodegas que ofrecen vino canónico. Por eso, es recomendable buscar, para la celebración de la misa, vinos de procedencia sobre los cuales no haya dudas en cuanto a los criterios éticos en su elaboración

image.png

