Erupción del Mauna Loa, el volcán más grande del mundo

Ken Hon, científico a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawaii, dijo que los funcionarios están tratando de averiguar si esta erupción estará contenida en la caldera de la cumbre Moku'aweoweo de Mauna Loa, o si incluirá otra de las zonas de grietas del volcán.

221028-Mauna-Loa-volacano-1984-se-137p-b87289.jpg

Hon afirmó que las erupciones de cumbres anteriores no se han acercado a las comunidades circundantes, pero puede pasar un tiempo antes de que los científicos sepan si la erupción incluirá una zona de ruptura de manera definitiva.

Se presta primordial atención a estas fallas tectónicas en particular, porque si la lava migra hacia una ruptura o grieta, los residentes aledaños a esa ruptura se encontrarían en potencial peligro.

El administrador de Defensa Civil del condado de Hawaii, Talmadge Magno, advirtió que la ceniza y el humo de la erupción podrían ser arrastrados por los vientos del sur. Los residentes con problemas respiratorios deberán ser conscientes de la amenaza y permanecer en el interior si es necesario.

No obstante, tanto Magno como Roth dijeron que las áreas turísticas de la isla de Hawaii no están amenazadas por la erupción y son seguras en este momento. Algunas aerolineas tomaron prevenciones como Southwest, que canceló todos los vuelos hacia y desde Hilo, y volverían a evaluar las condiciones para mañana martes. Por otro lado, Hawaiian Airlines no ha cancelado vuelos.

Erupción del Mauna Loa: Advertencias y peligros potenciales

Funcionarios de la isla se han estado preparando para una erupción y alertando a los residentes desde que la actividad sísmica comenzó a aumentar en septiembre, y el Observatorio de Volcanes de Hawaii emitió un comunicado para detallar las circunstancias:

Los flujos de lava en la región de la cumbre son visibles desde Kona. Actualmente no hay indicios de ninguna migración de la erupción a una zona de ruptura Los flujos de lava en la región de la cumbre son visibles desde Kona. Actualmente no hay indicios de ninguna migración de la erupción a una zona de ruptura

El Servicio Geológico de EE. UU. dice que los flujos de lava están contenidos dentro del área de la cumbre y de momento no amenazan a las comunidades cercanas.

Sin embargo, el HVO aumentó el nivel de atención para la actividad volcánica en Mauna Loa de advertencia a alerta, junto con el nivel de amenaza de la aviación, que pasó de amarillo a rojo, debido a la presencia de gases en el aire, partículas de ceniza y posiblemente Pelo de Pele, que son fibras de vidrio volcánicas.

la-ultima-vez-que-el-volcan-mauna-loa-entro-en-erupcion-fue-en-1984.jpeg

La Defensa Civil del Condado de Hawaii abrió dos refugios en Pahala y Kailua-Kona como medida de precaución. Alrededor de las 9:00 de la mañana del lunes, unas 100 personas habían optado por irse voluntariamente y dirigirse al refugio de Kona, mientras que el Departamento de Policía de Hawaii cerró el Mauna Loa Access Road en la intersección con la autopista Daniel K. Inouye.

La mayor preocupación radica en que si el flujo de lava migra a las zonas de grietas, o grietas en la montaña, podría representar un mayor riesgo para las áreas pobladas, pero las autoridades sostienen que ninguna comunidad ladera abajo está actualmente amenazada.

Mauna Loa: El volcán despertó después de 38 años

La erupción, la primera desde 1984, se produce después de semanas de mayor actividad sísmica en Mauna Loa con decenas de pequeños temblores cada día.

Con una altura de 4.169 metros sobre el nivel del mar, Mauna Loa es el vecino mucho más grande del volcán Kilauea, que hizo erupción en Leilani Estates y destruyó unas 700 casas en 2018. Algunas de sus laderas son mucho más empinadas que las del Kilauea, por lo que cuando entra en erupción, su lava puede fluir mucho más rápido.

Durante una erupción de 1950, la lava de la montaña viajó 25 kilómetros hasta el océano en menos de tres horas, pero la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawaii dijo esta mañana que aproximadamente la mitad de todas las erupciones registradas de Mauna Loa se han limitado al área de la cumbre.

Más contenido en Urgente 24:

La serie turca que explotó en Netflix sobre lazos familiares

¿Por qué recomiendan esta hierba para la disfunción eréctil?

Qatar 2022 vs. Brasil 2014: Explotó el rating, asistencia récord y NYTimes destrozó a Rodrigo De Paul

Trenes Argentinos: Nuevo tren rápido a destino muy demandado

Las 15 mejores películas de todos los tiempos, según IMDb