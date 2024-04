Emmanuel Macron contra Rusia: "Tiene en la mira los JJOO"

image.png El dos veces campeón olímpico de lucha libre ruso, Abdulrashid Sadulayev descalificado por apoyar la invasión a Ucrania.

No obstante, aquellos deportistas para participar deben cumplir una serie de requisitos: ser neutrales (sin himno, uniforme o bandera ) anti guerra, no haber apoyado activamente la guerra, ni que estén contratados por el ejército o agencia de seguridad nacional, es decir, atletas neutrales individuales.

Moscú, por su parte, declaró este jueves que el presidente del Comité Olímpico Internacional debe ser investigado por la “politización del deporte". Vladimir Putin el año pasado acusa al COI de "discriminación étnica".

Así, el Comité Olímpico, “basándose en informes detallados proporcionados por un proveedor de servicios de inteligencia privado e independiente", prohibió la participación del dos veces campeón olímpico de lucha libre, Abdulrashid Sadulayev, por su apoyo al “SVO”, término con el que el presidente Vladímir Putin bautizó la invasión a Ucrania.

Sadulayev, ganador de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la categoría de peso hasta 86 kilogramos y el campeón de los Juegos de Tokio en la categoría de hasta 97 kilogramos.

Los deportistas rusos tampoco podrán participar en el desfile de atletas en la ceremonia de apertura y sus premios no se mostrarán en el medallero.

Máxima tensión entre Rusia y Francia

El miércoles (03/04) Sébastien Lecornu, ministro francés de las Fuerzas Armadas, y su homólogo ruso, Sergei Choïgu, quienes no se hablan desde octubre de 2022, mantuvieron una conversación controvertida no tanto por los temas tratados sino por su resultado. Rusia y Francia dieron versiones distintas del mismo diálogo “diplomático”.

Moscú afirmó que ambos se mostraron "dispuestos a dialogar" sobre el conflicto en Ucrania, pero París negó esa versión y agregó que reiteró su disposición a "intercambios mayores" con Rusia en la lucha contra el terrorismo tras el atentado de ISIS de Moscú en el que muerieron 144 personas

En el mismo discurso de este jueves Macron denunció los “comentarios barrocos y amenazantes” de las autoridades rusas y “una manipulación de la 'información' en el informe elaborado por Moscú.

Es que Rusia ha sugerido que los servicios secretos franceses pudieron estar implicados en el atentado cometido el 22 de marzo cerca de Moscú, mientras que la iniciativa de aquel intercambio pretendía precisamente transmitir a Rusia "información útil" sobre los orígenes de este acto.

image.png Sébastien Lecornu, ministro francés de las Fuerzas Armadas, y su homólogo ruso, Sergei Choïgu. 2 versiones opuestas de un mismo diálogo.

Según Le Monde, a cuatro meses de los Juegos Olímpicos de París, Francia, uno de los países europeos más golpeados por el terrorismo y amenazado por el ISIS, está en alerta máxima y considera que una consulta con Rusia podría contribuir a frustrar posibles planes de ataque al margen de las competiciones. Pero, mientras la guerra se estanca en Ucrania, París lamenta que Moscú pretenda incriminar a Kiev, y a las capitales occidentales, en el ataque perpetrado en su territorio.

Las 2 versiones. Durante la llamada telefónica, Lecornu insistió en que Francia “no tenía ninguna información que permitiera establecer un vínculo entre este ataque y Ucrania” y pidió a Moscú que cese toda explotación.

Por el contrario, el informe difundido por el Ministerio de Defensa ruso no dudó en insinuar: “El régimen de Kiev no hace nada sin la aprobación de sus supervisores occidentales. Esperamos que, en este caso, los servicios secretos franceses no estén detrás de esto”.

El Ministerio de Defensa francés aseguró que no se debe “analizar la convocatoria como una forma de reabrir un canal de comunicación con los rusos”. “La lucha contra el terrorismo es una prioridad del gobierno, no tiene nada que ver con Ucrania ".

Está en línea con la posición de Emmanuel Macron quién últimamente ha endurecido su discurso contra Rusia. Días atrás causó convulsión en la OTAN tras negarse a descartar el envío de tropas a Ucrania sosteniendo que Francia “no tiene límites ni líneas rojas” en la cuestión de la asistencia a Kiev. Y llamó a sus homólogos europeos a no ser cobardes.

De acuerdo a las autoridades rusas, la retórica dura contra Moscú por parte de Macron responde al creciente número de franceses asesinados en Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior o SVR de Rusia, semanas atrás, informó que Francia no había sufrido tales pérdidas en el extranjero desde la guerra de Argelia en la segunda mitad del siglo XX., tal como contó Urgente24.

Además, aseguró que las tropas que Francia está preparando para enviar a Ucrania unas 2.000 mil personas -suponen-, "se convertirán en un objetivo legítimo prioritario para los ataques de las Fuerzas Armadas rusas". "Esto significa que sufrirá la suerte de todos los franceses que alguna vez han llegado al territorio del mundo ruso con una espada".

