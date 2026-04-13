El ICE tiene al jefe de los espías de Jair Bolsonaro: Debate en Brasil

Detenido

El bloguero brasileño Paulo Figueiredo, partidario de Bolsonaro y cercano a Ramagem, afirmó que Ramagem no fue arrestado, sino detenido tras un control policial en Orlando (Florida / USA), por una infracción de tráfico menor y luego remitido al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia federal de USA responsable del control de la inmigración).

ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) fue creado durante el mandato de George W. Bush en 2003, como organización sucesora del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

"En este momento, es una cuestión puramente migratoria. Sin embargo, la situación de Ramagem es legal: tiene una solicitud de asilo pendiente, presentada hace algún tiempo y aún en revisión, que le permite permanecer legalmente en USA hasta la decisión final del caso, la cual es larga, pero tiene muchas posibilidades de ser aprobada", afirmó.

Sin embargo, Figueiredo no contempló la salida ilegal o clandestina de Brasil que tiene Ramagem.

Alexandre Ramagem Alexandre Ramagem.

La Policía Federal brasilera informó, en un comunicado, que la detención de Ramagem fue resultado de la cooperación policial internacional entre la agencia y las autoridades de USA.

"El preso es considerado un fugitivo de la justicia brasileña tras haber sido condenado por los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado e intento de abolición violenta del Estado de Derecho", declaró la corporación.

En un comunicado, el líder del Partido Liberal (PL) en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmó que seguirá la detención de Ramagem "con la máxima atención" y que el caso "afecta directamente al respeto por las garantías y las acciones de un parlamentario elegido por el pueblo brasileño".

"Confiamos en el buen juicio de las autoridades estadounidenses para comprender el contexto en el que se desarrolla este episodio, marcado por un escenario de fuerte tensión política en Brasil", escribió.

Allan dos Santos, otro bloguero seguidor de Bolsonaro, que reside en USA, publicó en redes sociales que "nadie perseguido por Moraes quedará desamparado. Recen por Ramagem y todo se resolverá. Las leyes estadounidenses son muy claras y todo se llevará a cabo conforme a la ley estadounidense".

Alexandre de Moraes es fiscal de carrera, ex afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña, ex ministro de Justicia de Brasil y en el presente ministro del STF.

El caso

Según el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, Ramagen abandonó Brasil en forma clandestina a través de la frontera con Guyana.

Según los informes, Ramagem se mudó a un condominio de lujo en Florida en septiembre 2025, mientras grababa videos y votaba de forma remota en las sesiones de la Cámara de Representantes, respaldado por un certificado médico.

En diciembre, el ministro Alexandre de Moraes ordenó la apertura del proceso de extradición de Ramagem, condenado por planificar un golpe de Estado.

La condena definitiva del grupo golpista principal, que incluyó a Ramagen, fue ordenada por Moraes el 25/11/2025.

En diciembre, Ramagem testificó (remoto) ante el STF después de que Moraes reabriera el caso.

Delitos:

daños agravados mediante violencia,

amenazas graves contra la propiedad de la Unión, con perjuicios considerables para la víctima, y deterioro de bienes catalogados.

En diciembre 2025, ocurrió la destitución de Ramagem como diputado federal.

La Cámara de Diputados también canceló los pasaportes diplomáticos de Ramagem y del exdiputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), quien también se encuentra prófugo en USA.

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