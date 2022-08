El FBI, la caja fuerte de Donald Trump y sospechosa CNN

Ahora bien, interesante lo que marca The Huffington Post, porque Biden y los demócratas podrían estar ante un efecto adverso:

El consenso general es que Trump tratará de utilizar esta operación policial a su favor, independientemente de su trasfondo y de sus resultados. El FBI guarda silencio y la actual Administración, encabezada por el demócrata Joe Biden, ha optado por desentenderse alegando que la Presidencia no había sido notificada, según fuentes citadas por CNN.

“Si no tenía previsto presentarse (a las elecciones), ahora lo hará”, ha dicho una persona cercana al exmandatario a la cadena NBC News. “Enfadado” por esta supuesta persecución, “una forma de pararla es volver a controlar el Gobierno”, ha apuntado esta misma fuente.

La legislación norteamericana establece como un delito la ocultación, falsificación o destrucción de documentos oficiales e incluye entre sus potenciales condenas no sólo una pena de cárcel -de hasta tres años-, sino la expulsión del cargo en el caso de los funcionarios federales y la inhabilitación para futuros cargos públicos.

La CNN ahora dice que Trump tiró documentos importantes por el inodoro

Casualidad o causalidad, horas previas la cadena demócrata dijo que Trump habría tirado al inodoro documentos que tendría que haber ido a parar a los Archivos Nacionales.

Las imágenes forman parte del libro Confidence Man: The making of Donald Trump and the breaking of America, escrito por la reportera de The New York Times y colaboradora del canal CNN Maggie Haberman, destacó Huffington Post del libro que saldrá a la venta justamente en octubre, en la recta final rumbo a las elecciones.

Esas fotografías de dos inodoros fueron conseguidas por la autora gracias a fuentes de la antigua Administración republicana. Una de esas imágenes enseña un inodoro en el interior de la Casa Blanca y la segunda otro de un viaje al extranjero de Trump.

En una de las notas rotas se puede leer la palabra “cualificado”, y en otra Stefanik, una posible referencia a la congresista republicana Elise Stefanik, aliada de Trump que llegó a ser la “número tres” del partido en la Cámara Baja.

Report confirms Trump habit that was bad for plumbing and his presidency

