De verde, los economistas llegan al debate sobre el aborto

Su intervención es parte de una batalla legal que se está gestando y que tiene el potencial de remodelar el acceso al aborto en todo el país casi 50 años después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos consagrara el derecho constitucional al procedimiento en 'Roe vs Wade'.

Los economistas presentaron un escrito en un caso judicial que se originó en Mississippi, 'Dobbs vs Jackson Women's Health Organization', que busca revocar al fallo 'Roe'.

La Corte Suprema escuchará los argumentos orales en el caso de Mississippi el 01/12, meses después de negarse a evitar que un controvertido "proyecto de ley de latidos del corazón" entre en vigencia en Texas.

aborto-texas.jpg "Los economistas no tenemos ninguna experiencia en particular sobre cuándo comienza la vida. Lo que ofrecemos al público en general es la simple observación de que el acceso al aborto es de enorme importancia para la vida de las personas."

La historia

En verdad, este escrito presentado ahora refuta otro escrito presentado en julio en el caso de Mississippi por 240 profesoras de Derecho y de Medicina, que había criticado las conclusiones del influyente 'estudio Turnaway' de 2018, realizado por un grupo de investigación colaborativo de la Universidad de California, San Francisco, que reclutó a casi 1.000 mujeres de 30 clínicas entre 2008 y 2010 y estudió sus vidas.

Algunas abortaron, mientras que otras no pudieron a causa de las restricciones legales.

Durante los siguientes 5 años, las mujeres en el grupo de "cambio de rumbo" y sus hijos (las que no abortaron) tenían más probabilidades de vivir en la pobreza.

Los autores del escrito de julio, se diría en conceptos argentinos, 'pañuelos celestes', argumentaron que

la muestra del estudio era demasiado pequeña,

los grupos de comparación no eran lo suficientemente distintos, y

“afirmar que las mujeres han 'confiado' en el aborto para su avance ignora la simultaneidad de eventos legales, culturales, tecnológicos y de otro tipo que afectan a las mujeres durante al menos el últimas cinco décadas”.

Ahora

El escrito presentado esta semana refutó aquella afirmación. Los 150 economistas, en términos argentinos se diría que resultan 'pañuelos verdes', afirman que el escrito de julio “seleccionó y criticó un estudio temprano e ignoró el conjunto de evidencia desarrollado desde entonces”.

También argumentaron que los avances en el campo de la "inferencia causal" ha permitido a los investigadores identificar y medir las ganancias económicas derivadas del aborto, en lugar de otros factores.

Y que fueron incorrectas las afirmaciones en el caso de Mississippi relacionadas con

el costo del control de la natalidad,

el costo del cuidado de los niños y

la accesibilidad de las políticas de licencia parental.

Las mujeres encuestadas en el 'estudio Turnaway' buscaron abortos por una combinación de razones, dijo Diana Greene Foster, quien diseñó el estudio y escribió un libro sobre el mismo:

falta de dinero, búsqueda de otras metas, certeza de que no podían proporcionar un buen beneficio a su niño.

Años más tarde, cuando los investigadores examinaron esos resultados, "ahí es donde están las diferencias entre las personas que abortaron y las que no".

"La gente entiende lo que está haciendo cuando toma esta decisión", ella agregó.

La economista de la Universidad de Michigan, Sarah Miller, se basó en el 'estudio Turnaway' al examinar los informes crediticios de los participantes del estudio.

Si bien todas las mujeres tenían informes crediticios similares antes de su embarazo, las mujeres a las que se les negó un aborto registraron un aumento en las dificultades financieras.

Para esas mujeres, el monto de la deuda vencida 30 días aumentó a más de US$ 1.700, incremento del 78% promedio que tenía el grupo antes del embarazo.

El número de desalojos, embargos fiscales y quiebras aumentó un 81%.

Miller dijo que no le sorprendió el aumento, pero sí su magnitud.

aborto 2.jpg Más de 50 empresas, incluidas Patagonia, Lyft, Atlassian y Stitch Fix, firmaron el martes 21/09 una carta que decía que las restricciones al aborto amenazan “la salud, la independencia y la estabilidad económica de nuestros trabajadores y clientes... El futuro de la igualdad de género está en juego”.

La profundidad

El escrito argumenta que el acceso al aborto ha tenido "un impacto significativo en los salarios y el nivel educativo de las mujeres, con impactos más fuertes en las mujeres negras".

Si se revoca 'Roe', un mosaico de prohibiciones del aborto impedirá que 120.000 mujeres lleguen a un proveedor de servicios de aborto en el primer año, advirtieron.

“Una amplia evidencia indica que Roe está conectado causalmente con los avances de las mujeres en la vida social y económica”, escribieron los autores del informe. "Si Roe y [Planned Parenthood vs Casey] fueran anulados, o reducidos significativamente, tendría un impacto significativo y negativo en la vida de las mujeres".

Las restricciones al aborto tienen “impactos reales y concretos” en la vida de las mujeres, dijo C. Nicole Mason, directora ejecutiva del Institute for Women's Policy Research.

Ella dijo que

reducen sus logros educativos, limitan sus salarios, opciones profesionales y participación en la fuerza laboral, y aumentan su riesgo de pobreza.

Las leyes que limitan el acceso al aborto cuestan a las economías estatales y locales US$ 105.000 millones al año al reducir la participación y los ingresos de las mujeres en la fuerza laboral, según el Centro de Economía de la Salud Reproductiva, una rama del Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer.

Mason:

Hay argumentos morales y/o éticos que se pueden hacer a favor o en contra del acceso al aborto. Pero lo que estas discusiones han hecho invisible el impacto económico en las mujeres y sus familias.

Hay una renuencia a hablar sobre el caso económico para expandir el acceso reproductivo, incluido el acceso al aborto. Pero en este momento, debemos analizar todas las formas en que la limitación del acceso afecta a las mujeres, las empresas y las economías, para que sepamos el impacto real y verdadero.

Los economistas ignoraron en gran medida el impacto de 'Roe' hasta la década de 1990, dijo la economista de Middlebury College, Caitlin Knowles Myers.

Pero una vez que comenzaron a estudiarlo, la evidencia demostró que el procedimiento generalizado había tenido efectos de gran alcance.

Myers:

Gran parte del conflicto y desacuerdo en torno al aborto se centra en cuestiones éticas. Los economistas no tenemos ninguna experiencia en particular sobre cuándo comienza la vida. Lo que ofrecemos al público en general es la simple observación de que el acceso al aborto es de enorme importancia para la vida de las personas.