Crimen policial en USA: Asesinan a nena de 14 años por error

La familia está representada por el abogado de derechos civiles Ben Crump, quien también ha representado a los familiares de Trayvon Martin, George Floyd y Ahmaud Arbery.

En una conferencia de prensa el martes (28/12), Soledad Peralta dijo en un comunicado leído por el abogado Crump que ella y su hija habían escuchado gritos fuera del probador.

Valentina cerró la puerta del vestidor para protegerse. Madre e hija se abrazaron con fuerza, cerraron los ojos y comenzaron a orar por seguridad, detalla el comunicado. Peralta dijo que ella y su hija sintieron una explosión que las tiró al suelo.

Valentina comenzó a tener convulsiones. No tenía idea de que le habían disparado. Su cuerpo quedó flácido. Traté de despertarla sacudiéndola, pero no se despertó. Mi hija murió en mis brazos Valentina comenzó a tener convulsiones. No tenía idea de que le habían disparado. Su cuerpo quedó flácido. Traté de despertarla sacudiéndola, pero no se despertó. Mi hija murió en mis brazos

Peralta dijo que pidió ayuda a gritos, pero nadie vino.

La policía no vino a ayudarme a mí ni a mi hija, pero seguí gritando. Cuando finalmente llegaron, me sacaron del camerino y dejaron a mi hija tirada allí. Quería que la ayudaran, pero la dejaron tirada allí sola La policía no vino a ayudarme a mí ni a mi hija, pero seguí gritando. Cuando finalmente llegaron, me sacaron del camerino y dejaron a mi hija tirada allí. Quería que la ayudaran, pero la dejaron tirada allí sola

El padre de Valentina, Juan Pablo Orellana Larenas, tenía planeado viajar a USA desde Chile para estar con ella en Navidad. "Mi único consuelo es enterrar a mi hija", lamentó.

"Es como si me hubieran arrancado todo el corazón del cuerpo. Mi hija era especial. Tenía sueños y, trágicamente, esos sueños se han visto ensombrecidos por esta pesadilla que me ha impedido dormir por la noche", afirmó.

El jefe del Departamento de Policía, Michael Moore, lamentó la muerte de la joven y dijo que el caso será investigado con transparencia. Moore mandó divulgar el lunes (27/12) las imágenes de los hechos donde se ve al sospechoso -identificado como Daniel Elena López, de 24 años- usando una gorra, gafas de sol y una cadena de bicicleta en sus manos.

El hombre da vueltas por el local y empieza a pegarle a los clientes hasta que se ensaña con una mujer a la que golpea repetidamente.

Después, se muestra la llegada de la policía, a la mujer a la que había agredido ensangrentada en el suelo y a uno de los agentes disparando tres balas contra el sospechoso.

El probador donde estaba Valentina se encontraba justo detrás de Elena López. Se escuchan gritos, seguramente era Soledad.

En las imágenes divulgadas parece que el sospechoso no lleva ningún arma –excepto la cadena– y tampoco se llega a enfrentar a la Policía. Elena López murió poco después de ser disparado.

North Hollywood Area OIS 12/23/21 (NRF065-21)

Por el momento, el policía ha sido dado de baja.

"Se nos vino el mundo abajo. Nos destruyeron como familia, como padre, como esposo. Mi única hija, Valentina (...) lamentablemente por el actuar negligente de un policía de esta ciudad", aseguró Orellana.

En un momento dado, el padre de la víctima mostró a cámara un patín:

Este regalo, ella lo pidió. Llegó el día después que la matasen por Amazon. Nosotros no sabíamos que era este regalo, que lo había pedido para irse en patinete a su colegio, porque muchos alumnos lo usaban. Mírenlo. Está nuevo, sin abrir. Ahora se lo iré a dejar a su tumba para que pueda patinar con los ángeles Este regalo, ella lo pidió. Llegó el día después que la matasen por Amazon. Nosotros no sabíamos que era este regalo, que lo había pedido para irse en patinete a su colegio, porque muchos alumnos lo usaban. Mírenlo. Está nuevo, sin abrir. Ahora se lo iré a dejar a su tumba para que pueda patinar con los ángeles

"Lo único que quiero es justicia para mi hija y se hará. No descansaré hasta el último día", concluyó el padre de la joven.