Conmoción: Aparece una hija oculta de Gabriel García Márquez

García Márquez estuvo casado una sola vez. Fue con Mercedes Barcha, a quien le propuso matrimonio a sus trece años, según contó alguna vez. Se casaron en Barranquilla en 1958, cuando él tenía 31 y ella 26. Tuvieron dos hijos varones, Rodrigo y Gonzalo, con su esposa. Barcha falleció también en Ciudad de México en septiembre de 2020.

Indira tomó el apellido de su madre, la periodista Susana Cato

Según Tatis, los familiares y amigos del escritor mantuvieron durante años en secreto la existencia de Indira “por respeto a Mercedes Barcha y lealtad a Gabo”.

“Indira es una muchacha normal y gracias a que la mamá nunca permitió que le pusieran el apellido (García Márquez) ella pudo crecer tranquila, estudiar tranquila y hacer su vida tranquila”, agregó su primo en Cartagena.

“Indira decidió llevar el apellido de su madre, con la dignidad de quien forja su destino a pulso. Jamás ha reclamado el apellido de García Márquez, a quien la vida no le alcanzó para reconocerla y darle su apellido”, escribió Tatis.

Curiosa elección de palabras la de Tatis. "No le alcanzó la vida..." Tuvo varios años para hacerlo. La realidad es que decidió no hacerlo. Puede juzgarse como equivocada o no, pero fue una decisión.

Por su parte, el escritor colombiano Dasso Saldívar, primer biógrafo de Gabo y autor del libro García Márquez. El viaje a la semilla, dijo a EFE desde Madrid: “Creo que cualquier profundización en el tema conlleva el riesgo de tocar y herir fibras profundas en los protagonistas de esta hermosa y delicada historia de amor”. “Ahora la palabra la tienen ellos, en el caso de que quisieran hacerlo, aunque creo que ni Indira ni su madre ni sus hermanos lo van a hacer, por lo menos de momento” agregó.

Sobre la razón detrás de haber mantenido en secreto la existencia de Indira, Torres García dijo: “Yo supongo, conociendo como conocí a Gabo, que fue una manera de no incomodar a Mercedes, pero también de complacer la decisión de Susana, la madre de Indira”.

“Susana es la que no quiso que le pusieran el apellido García Márquez a su hija porque Gabo estaba dispuesto a hacerlo ”, dijo, y añadió que hasta donde sabe, “Mercedes no se opuso en ningún momento al cuidado de Indira porque al final era la sangre de su marido, digo yo acá”.

En Colombia, García Márquez está sacralizado. Es alguien a quien es prácticamente tabú criticar. Como pasa con Diego Maradona en Argentina. Sin embargo, algunas voces críticas aparecieron, como la de la escritora Carolina Sanín:

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcarolina.sanin.52%2Fposts%2F10217655823462441&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFLdsMzjY0wZBZCMxYvykJNbobtt5ZCvrJbTbbuNHHBZAfElaJVut21gNzmXZBAZBvxuh62xnt3DIfdXFxHKUD6otBPElPCW2szY2GUVi0HJVJYFCRLRZCA9HIXzX2tDRSrhZCue1q2Dt79JTa48MeZBiydGTYXZCg0ZB4nXFq9N6ZBp834sn7PuAeQZD Todos fascinados con la mujer que "siempre estuvo ahí", la historia de amor desde la adolescencia, la matrona inmóvil.... Publicado por Carolina Sanín en Martes, 18 de enero de 2022

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcarolina.sanin.52%2Fposts%2F10217655858063306&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFLdsMzjY0wZBZCMxYvykJNbobtt5ZCvrJbTbbuNHHBZAfElaJVut21gNzmXZBAZBvxuh62xnt3DIfdXFxHKUD6otBPElPCW2szY2GUVi0HJVJYFCRLRZCA9HIXzX2tDRSrhZCue1q2Dt79JTa48MeZBiydGTYXZCg0ZB4nXFq9N6ZBp834sn7PuAeQZD La única salida justa y honrosa es que le den a la hija recién descubierta de García Márquez un tercio de la colosal... Publicado por Carolina Sanín en Martes, 18 de enero de 2022

El sobrino de Gabo explicó que la relación de Indira Cato con los otros hijos del escritor, Gonzalo y Rodrigo García Barcha, “es muy buena, siempre ha sido buena”.

“Siempre la han apoyado y la han ayudado mucho, ellos están más allá de todo esto, nunca han dicho nada y saben que esta noticia iba a salir a la luz pública y se iba a conocer en cualquier momento”, explicó. Según el sobrino del nobel, “Gonzalo y Rodrigo siempre supieron de la existencia de su hermana desde los primeros momentos y obviamente han hecho valer y respetar los derechos de Indira”.

“Ya hablé con Gonzalo y con Rodrigo y me dijeron que contara la verdad y que dijera lo que yo sé”, afirmó.

Quién es Susana Cato y dónde tuvo lugar el romance

Susana Cato, madre de Indira, escribió con García Márquez los guiones de las películas El espejo de dos lunas (1990) y Con el amor no se juega (1991).

Gabriel García Márquez tenía 63 años cuando nació Indira, quien por estos días, cumple 31 años.

Indira es productora cinematográfica y vive en México.

Según Infobae, García Márquez y Susana Cato se conocieron en Cuba, en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, institución creada, justamente, por García Márquez y que contó con el apoyo de su amigo, Fidel Castro.

Allí escribieron juntos varios guiones para cine, y en medio de su relación, Cato lo entrevistó para una publicación colombiana.

Incluso, el periodista Gustavo Tatis, sostiene en su extensa nota de El Universal que posiblemente Mercedes Barcha intuyó ese romance, pero hasta último momento lo mantuvo en secreto, al igual que Gabo, quien se llevó ese secreto -ahora público- a la tumba.

“Era inevitable: el dolor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados”, se lee en los dos primeros renglones de El amor en los tiempos del cólera (dedicado “A Mercedes, por supuesto”).

Luego de su primer encuentro en Cuba, vendría una seguidilla de reuniones que conformaron el romance.

En 1991, un año después del nacimiento de Indira, Susana se reencontró con Gabo para colaborar en la película ‘Con el amor no se juega'; y 5 años después, ella lo abordó para una entrevista que posteriormente fue publicada en la revista Cambio.