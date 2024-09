Claudia Sheinbaum, 'nac and pop' mexicana: Por qué no invitó al rey de España a su asunción

En una carta publicada este jueves en su cuenta de X, la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum explicó los motivos por el que decidió no invitar al Rey Felipe a su ceremonia de asunción del 1 de octubre.

tiene que ver con la falta de respuesta a una petición de perdón (misiva) que el gobierno mexicano le había enviado a la Casa Real española -en el 2019- por los abusos cometidos en la colonización.

Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales

Sobre el comunicado del 24 de septiembre del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. pic.twitter.com/K1rFImrO4p — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 25, 2024

"En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada, ni respondida de forma directa al gobierno de México", sentenció la presidenta electa mexicana a través de X.

Asimimismo, recalcó que su política de gobierno enarbola "el reconocimiento de los pueblos indígenas" y que anhela que su asunción abra un nuevo camino de "entendimiento" con España.

image.png Andrés Manuel López Obrador (AMLO) junto a Claudia Scheinbaum, contra la Casa Real española.

Su decisión fue fervientemente respaldada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fundamentó que sólo son diferencias que "no tienen que ver con el pueblo español" sino con la monarquía que cometió delitos de lesa humanidad a su tierra durante la colonización.

"Estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española a la que se le solicitó, de manera respetuosa, que pidiera una disculpa a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta", afirmó el actual presidente AMLO ante la prensa.

Qué dice la misiva que le envió México a la Casa Real

La carta de la discordia la envió López Obrador en el 2019, tras haber asumido la presidencia. No sólo se la envió al rey de España, sino también al Papa Francisco, para que tanto la Casa Real española como el Vaticano expresaran sus disculpas por los crímenes contra los pueblos indígenas durante la conquista de México.

La misiva al rey Felipe VI, fechada el 1 de marzo de 2019, fue viralizada por los propios medios españoles por aquellas épocas, hecho que enardeció al presidente López Obrador, quien entonces decidió leerla durante una conferencia de prensa matutina: consideró ello un "destrato" de parte de la Casa Real española.

No solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del gobierno de México. Actuaron con mucha prepotencia. Nunca contestaron una carta respetuosa y formal No solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del gobierno de México. Actuaron con mucha prepotencia. Nunca contestaron una carta respetuosa y formal

En la carta, señala la llegada del conquistador Hernán Cortés al territorio -que ahora es México-, en 1519, y dice que fue "sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor".

En la colonización hubieron innumerables crímenes y atropellos, saqueos, imposición religiosa y cultural, además de que se vulneraron derechos individuales y colectivos, lo que fue impulsado por la Corona española En la colonización hubieron innumerables crímenes y atropellos, saqueos, imposición religiosa y cultural, además de que se vulneraron derechos individuales y colectivos, lo que fue impulsado por la Corona española

image.png López Obrador leyó la carta en una conferencia de prensa matutina | Archivo 2019

"Actualmente, el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos; en cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan",expresó López Obrador como una vía para la "reconciliación histórica".

Tras los planteos de López Obrador por aquellas épocas, Cancillería española sólo dijo que lamentó que el presidente de México hubiese hecho pública la carta "cuyo contenido rechazamos con toda firmeza".

"La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria", declaró en aquel momento la Cancillería española.

En febrero del 2022, López Obrador declaró que haría una "pausa" en las relaciones políticas con el gobierno de España.

