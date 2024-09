El vergonzoso recuerdo de Valeria Lynch sobre cuando le falló el playback

Valeria Lynch contó que la conquistó de Mariano Martínez

Desde hace algunos años Valeria Lynch y Mariano Martínez, guitarrista de Attaque 77, hicieron oficial su relación sentimental. De visita en DDM, el martes (03/09) la cantante recordó cómo comenzó el romance y contó que la conquistó de su colega.

"Nos conocíamos desde hacía dos años porque él me había producido dos discos de rock. Se fue dando de a poco", dijo y posteriormente expresó: "Ninguno de los dos daba un primer paso".





"Mariano me ayuda mucho a disfrutar"



No obstante, durante una presentación den Puerto Madryn el músico le preparó una sorpresa en el balcón de su habitación de hotel. "Mi asistente Leo me estaba cambiando y me dice que en el balcón había un osito con un rollito de papel. Cuando lo agarré decía: 'Te extraño'. Muy romántico", manifestó.

"Ni él es tan rockero ni yo soy tan baladista, en un punto congeniamos y mucho", contó seguidamente entre risas luego de contar la anécdota que dio pie para que iniciar el vínculo amoroso.

