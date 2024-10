Caos en México: 412 jueces y 2 de la Corte Suprema renuncian

Corte Suprema

Las dimisiones que más resonaron fueron las de los ministros de la SCJN Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Los medios mexicanos informaron que se espera la renuncia de 5 ministros más de los 11 que componen la Corte Suprema.

Los otros ministros que podrían renunciar son: Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales,, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor - para la que me siento más apto - donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, defendió Ortiz.

Además de la elección de los jueces por voto popular, la ley contempla también que el total de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descienda de 11 a 9, una reducción a 12 de sus mandatos, abolió el requisito de edad mínima de 35 años, redujo a la mitad la experiencia laboral necesaria a cinco años, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina.

image.png Se espera que solo queden 4 de los 11 ministros de la Corte Suprema.

Rebolledo, por su parte, se defendió de las críticas que alegaban que la renuncias anticipadas de los jueces se debían sólo a la conservación de su pensión vitalicia.

“Rechazo enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostengo la relevancia que tiene la Carrera Judicial en la Impartición de Justicia y presento mi renuncia no como un acto de conveniencia sino de congruencia personal”.

La misma presidenta Claudio Sheinbaum aseguró que el motivo por el que informan sobre su renuncia es para poder gozar de la retribuciones por retiro.

“Es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes del retiro, sino presentan ahora su renuncia entonces ya no tendrían los haberes de retiro, es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retirar de la Corte que es un montón de dinero”.

Polémica reforma

Tal como contó urgente24, el argumento del gobierno es que la medida busca aumentar la transparencia y que los ciudadanos tengan un papel más activo en la conformación del sistema judicial en un intento por “democratizarlo”.

Sin embargo, los detractores de la reforma, cuyos miembros más extremos intentaron paralizar la sesión del senado para evitar su aprobación, advirtieron sobre sus peligros que atentan contra la democracia mexicana y la división de poderes y sistema de contrapesos y equilibrios.

Uno es que la elección popular podría permitir al partido mayoritario controlar el poder judicial, lo que pondría en riesgo la independencia del poder, y prácticamente de la democracia misma.

El sistema se convertirá, dicen, en una herramienta para la influencia política partidaria comprometiendo la imparcialidad. Incluso algunos advirtieron que la reforma facilitaría la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial en un país donde los poderosos cárteles de la droga utilizan regularmente el soborno y la intimidación para influir en los funcionarios.

image.png El ministro Juan Luis González Alcántara dice que México enfrenta una de las peores crisis constitucionales.

El ministro de la corte, Juan Luis González Alcántara, que en cualquier momento podría presentar su renuncia como sus colegas, alertó que en caso de que el Legislativo no acate la posible resolución de la Corte (acerca de invalidar a la elección de jueces y magistrados), dejaría a la ciudadanía sin Poder Judicial.

Según Animal Político, el Pleno de la Suprema Corte acordó que el martes 5 de noviembre discutirán su proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial.

En su proyecto de sentencia, el ministro propone que la Suprema Corte avale aspectos clave de la reforma judicial, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero anula la elección de jueces y magistrados, y la figura de los llamados “jueces sin rostro”.

“Considero que un sistema de postulaciones de candidatos incierto, un sistema que cambia las condiciones de permanencia, que genera votaciones que no sean auténticas y que acaba por remover a todos los jueces y magistrados de nuestro orden federal, obligando a los estados de la República, soberanos en su orden interno, a replicar lo mismo, no cabe en una república como la nuestra, en una república democrática, representativa, laica y federal”, recriminó

“Estamos frente a lo que puede ser una de la peores crisis constitucionales del país”, concluyó.

