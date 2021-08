Brasil: Lula hace frente al "linchamiento mediático"

Y agrega:

Lula, como cualquier ciudadano, debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero Lula también es un candidato potencial del Planalto, y no cualquier candidato. Hoy lidera las encuestas. Si participa en la disputa, como parece muy probable, los votantes no tendrán un veredicto judicial sobre sus relaciones con los contratistas que han hecho negocios lícitos e ilícitos con su gobierno. No ha habido un reexamen de las pruebas y los testimonios, y difícilmente habrá tiempo para hacerlo. Lula, como cualquier ciudadano, debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero Lula también es un candidato potencial del Planalto, y no cualquier candidato. Hoy lidera las encuestas. Si participa en la disputa, como parece muy probable, los votantes no tendrán un veredicto judicial sobre sus relaciones con los contratistas que han hecho negocios lícitos e ilícitos con su gobierno. No ha habido un reexamen de las pruebas y los testimonios, y difícilmente habrá tiempo para hacerlo.

¿Qué respondió el PT?

En una carta contra Folha y O Globo, el partido afirma:

"Después de liderar la campaña de mentiras de Lava Jato, no están satisfechos con la inocencia del expresidente, proclamada en 17 decisiones judiciales, incluida la Corte Suprema, de manera inapelable. Invierten el principio consagrado en la Constitución, para seguir aplicando a Lula una presunción de culpabilidad que nunca pudieron demostrar con hechos.

Folha se aferra a una extraña tesis de que no habría habido ningún juicio sobre el "mérito" de las mentiras de Lava Jato que los medios crearon y reprodujeron. Intenta reducir la inocencia de Lula a "cuestiones de técnica judicial". Dibujémoslo para que lo entienda Folha: cuando el Tribunal rechaza una denuncia por falta de "justa causa", por falta de fundamento, se juzga el fondo. Cuando se hace ilegalmente, es la denuncia la que no funciona.

O Globo sigue lamentando el final de Lava Jato, encabezado por el ex juez Sergio Moro, que el diario consagró con sus premios y en coberturas destinadas a convertirlo en el héroe que nunca fue. Dibujemos también para Globo: el STF decidió por clara mayoría que Moro era parcial y desconfiado en relación a Lula, en base a siete argumentos irrefutables, enumerados en la sentencia. Los procesos anulados se refieren exclusivamente a Lula, como es el caso de la buena Ley Penal.

Los editoriales de hoy advierten de lo que ya se esperaba: que los periódicos y sus grandes brazos electrónicos no se ajustan a la primacía de Justicia y Derecho y pretenden continuar la campaña contra el proyecto de transformación de Brasil que representan Lula y el PT. Incluso derrotados en los tribunales, insistirán en la campaña de la mentira, como siempre lo han hecho desde que Lula se atrevió a desafiarlos en la creación del PT para que sea la voz de la clase obrera.

Es esta disputa por la verdad lo que queremos y vamos a hacer, antes, durante y después de la campaña electoral. Por eso lanzamos, el 12 de agosto, el proyecto Memorial da Verdade, que los periódicos censuraron. Vamos a debatir, punto por punto, todas las acusaciones falsas que se hacen contra el PT, Lula y nuestros gobiernos. Ganamos en la corte y vamos a disputar el juicio de la Historia y el juicio de la sociedad brasileña".

Lula responde con Ley de Medios

En una entrevista con el periódico Jornal da Bahia, llevada a cabo este jueves (26/8), Lula defendió la regulación de los medios de comunicación en el país, diciendo que, de ser electo, tendrá que "hacer un nuevo marco regulatorio para los medios de comunicación".

No quiero el modelo de regulación de los medios de Cuba o China; quiero el modelo de Inglaterra". Y agregó: "Estoy en contra de la censura. Soy víctima de la censura No quiero el modelo de regulación de los medios de Cuba o China; quiero el modelo de Inglaterra". Y agregó: "Estoy en contra de la censura. Soy víctima de la censura

De acuerdo explica el diario Brasil247, el modelo inglés tiene dos organismos reguladores de medios. El Press Recognition Panel, panel que supervisa un organismo de autorregulación y tiene la facultad de imponer multas de hasta un millón de libras a las publicaciones, además de imponer el derecho de réplica y rectificación a periódicos, revistas y sitios web de noticias.

Las emisoras de radio y televisión, a su vez, están reguladas por otro organismo, Ofcom. La agencia también es responsable de la telefonía, los servicios postales e internet. Entre las atribuciones de Ofcom se encuentran garantizar la pluralidad de la programación de radio y televisión, garantizar que el público no esté expuesto a material ofensivo, que las personas estén protegidas del trato injusto en los programas y que se invada su privacidad.

En la entrevista, Lula atacó a la concentración de medios:

No es posible que nueve familias tengan todos los grandes medios de comunicación del país. Es necesario democratizar No es posible que nueve familias tengan todos los grandes medios de comunicación del país. Es necesario democratizar

Con la propuesta de regulación de los medios, el expresidente Lula volvió a ser blanco de críticas. Aunque los medios de comunicación están regulados en todos los países capitalistas, los medios conservadores, para defender sus privilegios, insisten en que cualquier regulación sería "socialista".