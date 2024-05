Brasil anuncia el desempleo más bajo desde 2014

Ainda sobre as boas notícias da geração de emprego no Brasil:



- O saldo de novas vagas de trabalho cresceu 32% em abril de 2024, com 240 mil novos trabalhadores empregados.

- Nos primeiros quatro meses de 2024, o aumento foi de 33,3%, com 958 mil vagas com carteira assinada.

