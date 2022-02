Bolivia: Nuevo pozo millonario de gas pero incumplen con Argentina

Exportación de gas

El 31 de enero venció el plazo para negociar un acuerdo entre la empresa argentina Integración Energética Argentina (Ieasa, exEnarsa) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La petrolera boliviana había propuesto enviar 9 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) para cubrir demanda en invierno, cuando el requerimiento de la estatal IEASA es de 14 MMm3/d.

Tras varios días de silencio se conoció que se extendió el contrato vigente por 2 meses. YPFB se comprometió con Argentina a enviar mayores volúmenes de gas durante el invierno. Así lo declaraba Armin Dorgathen:

“Actualmente hemos cerrado durante dos meses (…). El mercado argentino requiere una estacionalidad en el gas natural, ellos consumen menos gas natural durante el verano y más gas natural durante invierno. Como YPFB e Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) consideramos que somos dos países hermanos, tenemos un mercado, un contrato en común y estamos trabajando arduamente para generar esta estacionalidad”.

“Hemos cerrado con un volumen de 7,5 millones de m3 día con el mercado argentino con la intencionalidad de llegar hasta los 12 millones de m3 día durante el invierno. Esto aún está en un trabajo técnico ya que necesitamos enviar el remanente de gas, en contra estacionalidad, a Brasil”.

Se espera que en junio comience a operar el pozo Margarita 10, del cual no sólo Bolivia exportará gas a Argentina, sino también a Brasil.

En una entrevista con la red Unitel, el vocero de YPFB, Juan Carlos Ortiz, justificó el acuerdo temporal y el menor envío de gas a Argentina. Ortiz dijo que los menores envíos son parte de la coyuntura global. El ejecutivo de la petrolera estatal explicó que, desde el 2015, las empresas petroleras redujeron las inversiones en exploración tradicional para centrarse en las energías renovables.

“Desde el 2015 -2016 está cayendo la inversión de gas en el mundo de US$ 850.000 millones, hoy nos encontramos con una inversión de US$ 430.000 millones. Es un fenómeno mundial y no somos una isla. Eso porque hay gran atracción por energía renovable”, dijo el especialista.

Gas Bolivia.jpg Gas en Bolivia.

La visión de Bolivia

El diario local de Bolivia Página Siete entrevistó a los analistas en hidrorcaburos Francesco Zaratti y Álvaro Ríos, quienes coincidieron en que no se trata de un nuevo hallazgo de gas, sino de una nueva producción en un pozo ya en desarrollo.

Zaratti indicó que no es una nueva reserva de gas: “La producción de este pozo da ahora la esperanza a YPFB de poder incrementar volúmenes a Argentina a partir de invierno. No es reserva, porque este pozo pertenece al campo, entonces uno hace pozos y empieza a extraer, es la misma reserva de la cual uno saca”, señaló.

Agregó que la producción de dos y quizás tres millones de metros cúbicos por día permitirá a YPFB enviar hasta 11 a 12 millones de metros cúbicos hacia Argentina, pero todavía lejos de los “14 millones, que es imposible mandar”.

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos entre 2003 y 2004, ratificó que no se trata “de un nuevo descubrimiento, es un pozo de desarrollo”. Complementó que con este pozo “lo único que se va a hacer es alimentar el caudal por un tiempo. Como es un pozo de desarrollo, se va a drenar más adelante mucho más rápido, es decir es como una piscina a la que le abrimos un grifo y claro el agua se va acabar más rápido”.

Según Ríos, este pozo “va a servir para calmar las protestas que hay en Argentina, porque con esto podríamos aumentar a 10 millones de metros cúbicos al día”, precisó Ríos.

Por su parte el diario El Deber, comentó sobre el acuerdo temporal que realizó por dos meses YPFB con Argentina. Donde se enviará 7 MMm3/d.

En la nota oficial, el presidente de la petrolera de Bolivia, Dorgathen, admitió el acuerdo preliminar y sostuvo los equipos técnicos de Yacimientos y su homónima argentina IESA avanzan para llegar a un acuerdo definitivo, pero donde se contempla el envío de los 12 MMm3/d.

El diario local hizo una editorial explicando por qué Tarija es el departamento productor de gas más desfavorecido por el mínimo volumen de 7,5 millones de metros cúbicos por día durante el mes de febrero y marzo:

El analista e ingeniero especializado en petroquímica, Hugo del Granado, afirmó que esta región se verá afectada y por el recorte significa una merma de alrededor de US$ 25 millones que en términos porcentuales son cerca del 2% de los ingresos anuales por la exportación.

"Tarija será el departamento más perjudicado por el recorte de la exportación a la Argentina porque es el mayor productor de gas natural en el país", señaló del Granado.

Por su parte, el analista en hidrocarburos de la Fundación de Jubileo, Raúl Velásquez, coincidió que Tarija es el más afectado por el acuerdo temporal firmado entre las empresas estatales hace poco.

"Cerca del 58% de la producción nacional de gas natural proviene de campos ubicados en el departamento de Tarija, por lo que cualquier modificación en los contratos de exportación se traduce en menores ingresos por regalías e IDH para los departamentos productores de hidrocarburos, pero especialmente de la región tarijeña que aporta con mayor producción", señaló.

Por último, según lo publicado por la página oficial de YPFB el precio de venta sería el mismo, aún cuando los envíos no lo son. Dorgathen resaltó que considerando que somos países hermanos se mantiene el precio de venta de gas hacia Argentina.