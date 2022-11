Belgas Katoen Natie y Jan de Nul y enojo opositor en Uruguay

Un militar retirado uruguayo, que figura como gerente de la compañía, hizo el pedido 2 semanas después de que ambos legisladores ampliaron la demanda penal ante la Fiscalía por la concesión del puerto a la empresa belga Katoen Natie.

“Los quieren atar para que retiren la denuncia”, fundamentó su pedido el exoficial del Ejército, en una comunicación con Astesiano del 18 de marzo. “Necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir”, profundizó dos días después. En la primera semana de agosto, según revela otro de los chats, Astesiano recibió una transferencia de dinero por Western Union desde la compañía ubicada en la ciudad de Boca Ratón, unos 70 kilómetros al norte de Miami.

Entre febrero y setiembre, además, la empresa le pidió a Astesiano información sobre varios asuntos vinculados a la Torre Ejecutiva, como la compra de 2 patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional -un negocio millonario en el que tenía interés uno de sus clientes, la coreana Hyundai Heavy Industries-, la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya y hasta detalles de una reunión que mantuvo en marzo el presidente Luis Lacalle Pou con el chino-canadiense Changpenz Zhao, fundador y CEO de Binance, uno de los sitios de compraventa de criptomonedas más importantes a nivel global."

En el centro de la escena, Vertical Skies, “consultora global” con intereses en más de 50 países, especializada en “seguridad, investigación, prevención, gestión de riesgos, negocios, inversiones, tecnología aplicada al crecimiento y rendimiento empresarial”, mediante el uso de “inteligencia artificial, nanotecnología y sensores operados remotamente”.

Vertical Skies identifica como clientes (actuales o ex) a Microsoft, Naciones Unidas, US Army, Interpol, Unión Europea, Organización de Estados Americanos (OEA), etc.

vertical-skies.jpg Liderazgo de Vertical Skies, en Boca Raton, Florida, USA.

Jan de Nul

Los senadores Bergara y Carrera habían ratificado su denuncia penal en Fiscalía por un acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie.

El directorio de Terminal Cuenca del Plata (TCP) -sociedad entre el Estado uruguayo (20%) y Katoen Natie (80%)- avanzaba en la operación. De hecho ya había aprobado la adjudicación de las obras de construcción de un nuevo muelle sustentable a la empresa belga Jan de Nul, experta en construcción de puertos, dragados y producción de energía en alta mar.

Jan de Nul, también belga, se encuentra dragando la Hidrovía argentina.

“Estas obras llevarán al Puerto de Montevideo a ser la primera terminal sustentable de América del Sur“, resaltó TCP, que detalló la importancia de brindar energía eléctrica a los buques atracados para que estos no deban estar encendidos de manera permanente.

“De esta forma, evitará que deban estar encendidos de modo permanente, consumiendo combustible con su correspondiente polución sonora, vibraciones y emisión de sustancias contaminantes“, agregó.

“La nueva infraestructura que hará posible este salto tecnológico y ambiental se denomina ‘cold ironing’”, agregó la empresa quien también informó que ampliarán la capacidad del puerto para recibir buques porta contenedores a 14 metros de profundidad.

Pero al Frente Amplio no le 'cierra' la contratación. Ocurrió la denuncia y ratificación de la denuncia penal.

15 días después, el gerente de Vertical Skies solicitó información 'sensible' sobre los 2 legisladores opositores vía WhatsApp al tal Astesiano, y los diálogos han sido recuperados por la Justicia interviniente:

“A ver, la info que necesito de ellos es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia”.

“Biennn”, escribió Astesiano. “Tranqui”, agregó.

2 días después fue reiterado el pedido:

“De estos 2 (por Bergara y Carrera) necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir. Pero vamos por parte, mañana hablamos bien de esos 2, primero la reunión con los extranjeros”.

Se trataba de una audiencia de directivos de Binance con el presidente Luis Lacalle Pou.

No hay constancia de que Astesiano haya entregado la información 'sensible' ni cuál sería el contenido, si existió la entrega.

Precisamente es el tema que provoca la reunión inmediata de la Mesa Directiva del Frente Amplio.

Sí hay constancia de un pago a Astesiano.

Según el chat 153, Astesiano recibió un mensaje, desde un número telefónico de Estados Unidos: “Estimado Sr Alejandro, buenos días. Soy la Jefa de Finanzas de Vertical Skies. Le solicito que me pase su nombre completo para poder efectuar la transferencia de la comisión acordada por la via de Western Union”.

Astesiano le manda sus datos y unos minutos después la funcionaria le manda un comprobante de la transferencia en formato PDF.

“Gracias, que XXX me llame luego, acá novedades”, escribió Astesiano.

La jefa de Finanzas le contesta que el CEO de Vertical Skies lo llamará en 10 minutos.

astesiano4.jpeg Imagen de algunos de los posteos en WhatsApp entre Alejandro Astesiano y su contacto de Vertical Skies.

Los chinos

Según se desprende de los chats con Astesiano, otro negocio de Vertical Skies es o era operar para la coreana Hyundai Heavy Industries, interesada en la licitación para la compra de 2 patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional, un negocio de US$ 200 millones, según estimó diario El Observador.

Vertical Skies se quejó: “Hoy Hyundai está afuera, porque con la forma de negocio que propone Uruguay no se puede. El riesgo es alto para estas empresas. Eso al único que favorece es a China y Rusia, así que entiendo que el negocio está entregado”.

La cuestión de la participación china en la licitación preocupó mucho a Vertical Skies porque Hyundai no podía igualar la oferta.

Esto fue verificado en otro posteo:

“Buen dia Ale, Hyundai Heavy Industries ha decido retirarse de la licitación por entender que las condiciones de compra favorecen a un solo vendedor y está claro a quien se le comprará. Si cambiaran las condiciones de compra, es decir las normales a nivel internacional, se presentarían”.

“Ya se han retirado casi todas las empresas queda creo que solo 2 o 3. Claramente se nota que la licitación está dirigida hacia un comprador, así lo han entendido todos por eso se han retirado. Una pena la imagen internacional."

Esto es muy relativo y propio de todos los que pierden licitaciones: la imagen internacional de un Estado es fea cuando no ganan ellos. Sucede a menudo con los intereses estadounidenses, en particular. Más consistente es el cuestionamiento a la falta de calidad de las lanchas chinas o a posibles problemas en las entregas.

Vertical Skies intentó fundamentarlo:

“Todos dicen que están orientados a los chinos (...) Lo único que se podría hacer es que las abran el lunes y las declaren insuficientes o no aptas en un mes. La forma de compra NO LA ACEPTA NADIE excepto CHINA que sus astilleros son propiedad del Gobierno. Ergo se van a dar 2 escenarios: 1- Se presentarán barcos pesqueros con un cañón encima (algo así como que yo le ponga a una Hilux un cañón y le diga a la población que compré un tanque) 2- Se presentarán los Chinos. Los Chinos les dirán que les harán los barcos a tiempo Lo que sucederá: a. Las OPV no llegarán a tiempo -NO LO HARáN-. Será el primer golpe político durísimo b. Las OPV chinas son, con perdón de la expresión, una literal porquería. No llegan a funcionar ni dos años. Segundo golpe político”.

Astesiano respondió:

“Yo ahora yendo a buscar a Luis. Tranqui hablo claro. Ya le paso esto”.

Luis es Luis Lacalle Pou, el Presidente, de quien Astesiano era su jefe de seguridad.

