Aviones caza bombarderos de 6ta generación: indetectables, hipersónicos y ¿sin pilotos?

Llama la atención que Pekin exhiba semejante poderío en momentos en que está desplegando por aire y mar todo tipo de unidades cerca de la isla de Taiwán, que reivindica como propia.

La sexta generación significa:

-sigilo extremo,

-capacidad de camuflaje

-regímenes hipersónicos (cinco veces la velocidad del sonido).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1872638748569243742&partner=&hide_thread=false ¡CHINA YA TIENE LISTO SUS PRIMEROS AVIONES DE COMBATE DE 6TA GENERACIÓN!!

SE TRATA DEL "DRAGÓN BLANCO", UN AVIÓN QUE POSEE 3 MOTORES DE MOVIMIENTO INERCIAL Y OTROS 3 PARA EVASIÓN, FRONT-WALL Y STOP ENGINE.

ÉSTA NOTICIA FUÉ TODA UNA SORPRESA PARA EEUU .... pic.twitter.com/CvyuVYfPsh — FRANCO LÓPEZ (@da_silva85209) December 27, 2024

5 características de los nuevos aviones

1-En las demostraciones, pudieron apreciarse diseños avanzados, sin cola.

2-Los dos prototipos probados, según los expertos que pudieron analizarlos en redes sociales, lucían como “una hoja" debido a su delgadez y plasticidad.

3-Su tamaño, con forma de ala delta, es un poco mayor al de cazas conocidos como los citados J 20.

4-Poseen una sección transversal en forma de diamante para lograr una mezcla de baja observabilidad y capacidad útil para portar combustible y armamento.

5-Son impulsadas por un sistema de 3 motores de movimiento inercial y otros 3 para evasión de acuerdo a evaluaciones de analistas bélicos del sitio "The War Zone".

Fuentes militares privadas aseguran que han sido desarrollados por la Shenyang Aircraft Corporation y la Chengdu Aircraft Corporation, dos consorcios altamente sofisticados en tecnología militar.

Debido a la cautela de Pekin, los observadores no pudieron distinguir si las modernas aeronaves tienen cabina para pilotos o son unidades no tripuladas. Hace pocas semanas, el empresario más rico del mundo, Elon Musk, criticó en su red social X a los F 35 y abogó por la utilización de naves automatizadas para evitar las pérdidas humanas en los combates.