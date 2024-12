Avance en la tregua en Gaza, aunque entusiasmo prematuro

image.png Gaza devastada.

En un comunicado oficial publicado el martes, Hamas afirmó que era “posible” llegar a un acuerdo. Una fuente de Hamas añadió que las conversaciones eran “positivas y optimistas”. Sin embargo advirtió de que aún quedan obstáculos, y sugirió que Israel estaba “imponiendo nuevas condiciones” en las negociaciones.

Tras más de un año de guerra, hay un entusiasmo lógico y mucha movilización por un alto el fuego temporal en el enclave. Cientos de estudiantes en todo Israel se manifestaron esta mañana exigiendo un acuerdo para liberar a los 100 rehenes retenidos en Gaza, como parte de una iniciativa nacional.

El entusiasmo puede ser atribuible al efecto Donald Trump. A principios de semana, el presidente electo reiteró su exigencia de que se alcance un acuerdo antes de que asuma el cargo el 20 de enero, de lo contrario, "se desatará el infierno".

Cautela

Sin embargo, el periodista de Haaretz Amós Harel llamó a la cautela. Más allá de los avances en las negociaciones que están reportando varios medios en el mundo, por lo que se sabe, las dos partes aún no han llegado a un acuerdo concreto.

Fuentes de defensa israelíes negaron el martes los informes de que Hamás ya había entregado a los mediadores una lista de los rehenes que tiene retenidos junto con detalles sobre su condición.

Uno de los factores vitales del acuerdo es el conocimiento de los rehenes vivos. Israel cree que más de la mitad de los 100 que quedan en la Franja de Gaza murieron.

“Para que las conversaciones avancen, Hamas tendrá que proporcionar una lista ordenada, pero esto presenta dos problemas adicionales. El primero es que hay rehenes que están en poder de grupos palestinos más pequeños o de familias mafiosas locales. El segundo es el de los rehenes que han sido declarados desaparecidos: aquellos que murieron durante el ataque del 7 de octubre o poco después y cuyo lugar de enterramiento se desconoce”, reflexionó el periodista de Haaretz.

El hecho de que Hamás facilite la lista supondrá un cierto avance en las negociaciones, pero planteará otras cuestiones.

“¿Sabrá Israel con certeza que la lista está completa y que Hamás no intentará retener en secreto algunos rehenes como póliza de seguro para sus dirigentes en el futuro? ¿Está haciendo todo lo posible por localizar los cadáveres enterrados de los rehenes? Otra cuestión se refiere a las exigencias de Hamás: ¿cuántos prisioneros palestinos exigirá a cambio de cada rehén israelí y cuántos de ellos serán considerados importantes (en otras palabras, los que han matado a un gran número de israelíes)?”.

image.png Israel cree que de los 100 rehenes en manos de Hamas, menos de la mitad están vivos.

Además, los extremistas de la coalición de Benjamín Netanyahu impiden una tregua en Gaza. Específicamente los ultraortodoxos judíos y populistas, el ministro de finanzas y el de seguridad, Bezael Smotrich e Itamar Ben Gvir respectivamente quieren repoblar la devastada franja con asentamientos israelíes y echar a los palestinos mediante incentivos financieros.

En cada instancia han amenazado a Netanyahu con derrocar al gobierno si adopta una nueva propuesta de liberación de rehenes.

El primero, ante el entusiasmo generalizado por el acuerdo, dijo: “Sería un grave error que no sirve ni a los objetivos ni a los intereses del Estado de Israel. La guerra no conduce a la devolución de los rehenes, porque al final es un acuerdo parcial. Hamás está en su punto más bajo desde que comenzó la guerra, y este no es el momento de darle una vía de escape".

Tras el alto fuego en el Líbano, Hamas perdió la ayuda de Hezbollah. Los hutíes son el último componente del eje de la resistencia que la respalda.

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que Israel seguirá gobernando Gaza militarmente después de la guerra, según informó el Times of Israel.

Otro punto importante: Benjamín Netanyahu no tiene intención de completar la segunda fase, que supone una retirada total de Gaza.

El acuerdo discutido es una variación del que presentó USA en mayo que combinaba la liberación de los rehenes retenidos en Gaza con un “alto el fuego total y completo”. La primera fase duraría seis semanas e incluiría la “retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza” y la “liberación de varios rehenes, incluidas mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos”.

Sin embargo, en este nuevo acuerdo las fuerzas de Israel permanecerían en el enclave temporalmente, aunque con cierta flexibilidad reduciendo su presencia en el corredor de Filadelfia, en la frontera egipcia con Gaza, y tal vez también en el corredor de Netzarim. No será una retirada completa.

