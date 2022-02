Aterrizaje de emergencia por un pasajero desquiciado

Mouaz Moustafa, uno de los pasajeros que viajaba a bordo del avión, explicó al diario The New York Times que el hombre, de mediana edad, había tratado de entrar en la cabina de los pilotos durante el vuelo. Al no poder acceder a su interior (hay que recordar que ahora las cabinas de los aviones están blindadas y se cierran desde dentro) el pasajero intentó abrir una de las puertas del avión.