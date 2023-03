Asesino serial "Pedrinho Matador": Murió acribillado a balazos

La primera vez que Pedrinho Matador cometió un crimen fue a sus catorce años, tras enterarse que su padre había sido presionado a renunciar de su puesto de agente de seguridad (acusado del robo de un almuerzo), disparó con un arma al alcalde/director y al compañero de trabajo porque creía que era el real culpable del hurto.

Años más tarde, Pedrinho Matador asesinaría a su progenitor alcohólico, en venganza de haberle quitado la vida a su madre. Según sus propias palabras, había comido una parte del corazón de su padre. Aunque, un psiquiatra de la cárcel aseguró que ello era un divague, ya que el hombre había sido asesinado a manos de familiares de una amante.

"Mato por prazer", llevó tatuado en su antebrazo hasta el día de su muerte.

La incursión de Pedro Rodrigues Filho en el delito comenzó a sus nueve años, cuando se escapó de su hogar disfuncional al no soportar a su padre borracho. Luego, empezó a robar en la zona este y región central de Sao Paulho. Pese a que judicialmente no está comprobado, Pedro Rodrigues Filho sostiene que a sus once años orquestó el asesinato de un narcotraficante.

No tengo excusas. Yo mato y es todo natural. No temo nada. nunca temí Desde que me escapé de casa y en el mundo. Lo importante es estar preparado. Tengo una fuerza que me ayuda a matar. Pero este asunto es un secreto No tengo excusas. Yo mato y es todo natural. No temo nada. nunca temí Desde que me escapé de casa y en el mundo. Lo importante es estar preparado. Tengo una fuerza que me ayuda a matar. Pero este asunto es un secreto

image.png 'Ex-matador': Pedrinho Matador escribió una biografía, donde dijo que él no era el monstruo

El despiadado criminal en serie, nació con el pie izquierdo, por así decirlo, ya que según los documentalistas de su biografía, el 29 de octubre de 1954, en una hacienda de Santa Rita do Sapucaí, en el sur de Minas Gerais, su madre lo dio a luz con una herida en su cráneo producto de las patadas a la panza que le profería su padre. Jamás recibió escolarización, y luego de cometer su primer homicidio, huyó a Mogi das Cruzes, en el Gran São Paulo, en donde residían sus padrinos. Allí conoció a la viuda de un narcotraficante, de la cual se enamoró y le realizó ajustes de cuentas para su organización delictiva.

Con el tiempo, Pedrinho conoció al amor de su vida, Maria Aparecida Olímpia, cuyo nombre tenía tatuado en su brazo junto a la inscripción "Soy capaz de matar por amor". Eso es lo que hizo: cuando la encontró asesinada a disparos (estando embarazada), inauguro un rail delictivo de crímenes para intentar develar quién fue el asesino de su amada.

No obstante, en la ancianidad de Pedrinho Matador su vida giró a 360 grados: se bautizó en el nombre de Jesús, convirtiéndose al catolicismo para redimirse. En el 2018, inauguró el canal de youtube "Pedrinho Ex Matador com Jesus" que cuenta con más de 27.000 suscriptores, y escribió su autobiografía "Serial Killer. Yo no soy un mounstruo".

