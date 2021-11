Si bien los líderes de México y Argentina no deberían ser excluidos de la reunión, me pregunto si deberían tener el mismo estatus que los jefes de Estado de Suiza, Dinamarca, Uruguay y otros países que defienden la democracia Si bien los líderes de México y Argentina no deberían ser excluidos de la reunión, me pregunto si deberían tener el mismo estatus que los jefes de Estado de Suiza, Dinamarca, Uruguay y otros países que defienden la democracia

Oppenheimer también se refiere a la tibia condena por parte de Argentina y México hacia las fraudulentas elecciones en Nicaragua, en donde Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez consecutiva en un claro atentado contra la democracia y con 7 candidatos opositores presos.

"Tan recientemente como la semana pasada, Estados Unidos, la Unión Europea de 27 países y la mayoría de las democracias latinoamericanas denunciaron las falsas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua", sostuvo.

Y agregó:

Pero México y Argentina fallaron vergonzosamente en condenar la farsa electoral de Nicaragua Pero México y Argentina fallaron vergonzosamente en condenar la farsa electoral de Nicaragua

El escritor detalló que "el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en septiembre dio una bienvenida en la alfombra roja al dictador cubano Miguel Díaz Canel, invitándolo como invitado especial a un desfile militar que celebra un nuevo aniversario de la independencia de México. La visita del gobernante cubano tuvo lugar poco después de que su régimen detuviera a más de 500 manifestantes pacíficos por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la isla".

"Anteriormente, López Obrador había invitado al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, a su toma de posesión en 2018, rompiendo filas con otros líderes latinoamericanos que habían decidido no reconocer a Maduro como líder de Venezuela", agregó.

México y Argentina afirman seguir una política de no intervención en los asuntos internos de otros países. Eso es una tontería, por supuesto, porque los dos gobiernos populistas de centro izquierda no tienen reparos en inmiscuirse en los asuntos internos de los países de centro derecha México y Argentina afirman seguir una política de no intervención en los asuntos internos de otros países. Eso es una tontería, por supuesto, porque los dos gobiernos populistas de centro izquierda no tienen reparos en inmiscuirse en los asuntos internos de los países de centro derecha

Según Oppenheimer, la decisión de Biden de invitar a países como México y Argentina se dio "porque la cumbre debería tener como objetivo convencer a los países reacios a ser más activos en la defensa de la democracia en todo el mundo".

Sin embargo, el periodista refutó severamente está justificación:

No estoy seguro de comprar eso. A menos que las democracias latinoamericanas se unan para denunciar enérgicamente la farsa electoral de Nicaragua, habrá más Nicaraguas No estoy seguro de comprar eso. A menos que las democracias latinoamericanas se unan para denunciar enérgicamente la farsa electoral de Nicaragua, habrá más Nicaraguas

Y citando a Daniel Zovatto, director regional del director regional del grupo de defensa de la democracia IDEA, Oppenheimer afirmó que "el hecho de no condenar las elecciones de Nicaragua se convertirá en una "luz verde" para que otros posibles líderes autoritarios latinoamericanos sigan el mismo camino".

A modo de conclusión, el periodista argentino afirmó: "Biden no puede desinvitar a México y Argentina. Pero debería ponerlos en el otro extremo de la mesa virtual, quizás invitando a sus líderes a hablar hacia el final de la conferencia de dos días. Y debe hacer saber a todos que el primer día estará reservado para líderes que no solo son elegidos democráticamente, sino que defienden la democracia".