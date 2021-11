Sin embargo, Karina La princesita no se quedó callada y arremetió contra el presidente de la agrupación Republicanos Unidos CABA:

Querido Yamil: Me suelen pasar esas cosas. Ya ve, no pedí leer papanatas y abro twitter y están. Si ud sí es tan correcto y limpio, su lucha debería ser contra los políticos corruptos, no contra mi. No se aproveche y se burle de los que nos equivocamos . Dé el ejemplo al menos Querido Yamil: Me suelen pasar esas cosas. Ya ve, no pedí leer papanatas y abro twitter y están. Si ud sí es tan correcto y limpio, su lucha debería ser contra los políticos corruptos, no contra mi. No se aproveche y se burle de los que nos equivocamos . Dé el ejemplo al menos

Pero Yamil Santoro tampoco guardó silencio y se defendió: "Mi trabajo va orientado a luchar contra los políticos Corruptos. El actual presidente y otros funcionarios se encuentran imputados por nuestro trabajo judicial contra el Olivos Gate y el Vacunatorio VIP. Sería importante que ustedes, los artistas, no les laven la imagen con fotos", disparó.

"Bueno podrían escucharnos antes de juzgarnos entonces. Y más aún, antes de burlarse de nosotros y hacernos víctimas de esta grieta, por ir a trabajar. Nosotros también ciudadanos, trabajadores, víctimas de la misma inseguridad y que también pagamos los impuestos. Gracias", contraatacó la cantante.

A lo que Yamil Santoro acotó: "Desde ya Karina. Pero tu reputación acarrea una responsabilidad. Si te prestás a un show o foto con un delincuente le terminás aportando validación. Entiendo que paguen pero en algún momento hay que decir que 'no' y poner un limite. Ahí radica la integridad de cada uno", cerró.

https://twitter.com/kari_prince/status/1457847556608724995 Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras. — KARI (@kari_prince) November 8, 2021