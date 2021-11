Política y arte, mala combinación: La nueva víctima del FdT

"Primero Dady (Brieva), luego Tinelli (Marcelo), ahora vamos por Karina La Princesita", escribió la usuaria @mariymari en Twitter adjuntando la imagen de la cantante y el intendente.

Justamente, el termómetro social explotó debido al asesinato de un kiosquero en Ramos Mejía, lo que aumentó aún más las críticas al intendente de La Matanza, y en ese combo, entró Karina La Princesita por ser parte de las "prioridades" de la política argentina.

"En La Matanza te roban y te matan aún con todo el periodismo y la policía ahí presente, pero te dan un recital gratis de la perra (por lo aulladora) Karina, la princesita del inframundo... Con la guita de contribuyente. Las prioridades del Intendente de La Matanza canta Karina La Princesita... Mientras tanto, Espinoza haciendo show en la Matanza con la Princesita Karina el fin de semana", fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en Twitter.

No es la primera vez que algún artista argentino queda en el medio de la política, la militancia y el malestar social, y terminan siendo señalados y "cancelados" por cientos de usuarios en redes sociales, señalados de "oficialistas, vendidos o ensobrados". El último caso, por ejemplo, tiene como protagonistas a Florencia Peña, Gonzalo Heredia, Dady Brieva, entre otros.

Karina La Princesita: ¿víctima o en campaña?

En 2019, tras dar un show en Lomas de Zamora, Karina La Princesita dijo: “Yo no me caso con nadie ni por plata, ni trabajo”, respecto a no quedar ligada en temas políticos por los shows que ofrecía, sin embargo, en sus últimas declaraciones se la cuestionó por su tono de campaña política en declaraciones a la prensa.

En una entrevista con Crónica HD y que replicó el portal Infobae, se la ve a Karina La Princesita junto al intendente Fernando Espinoza hablando minutos antes de su show.

“(Estamos) muy contentos porque de a poco estamos todos volviendo. Más que nada en este mes se sintió mucho más”, dijo la cantante de cumbia.

Y añadió: “Tenemos acá una tele en la que estamos viendo el público, y vemos un público muy familiar, que al igual que todos nosotros, después de tanto tiempo de estar encerrados, de extrañarse y de que falte el laburo, de repente podemos tener un poco de esperanza, después de que varios hayamos sido vacunados y se pueda vacunar la gente con total facilidad”.

Además, celebró la posibilidad de “festejar un poco, al menos la primavera atrasada, que en su momento no se pudo”. Y resaltó: “Un poco de alegría está bien. Y no solo está bien: también nos hace bien. Psicológicamente es un regalo, y algo que necesitábamos todos”.

Por su parte, el intendente Espinoza agregó: “Karina es ‘la’ estrella, va a ser ‘el’ show del día -completó Espinoza, destacando su presencia en el festival al lado de los artistas oriundos de La Matanza-. Ella es un emblema de que a través del esfuerzo, de la lucha, se pueden lograr los sueños. Es un ejemplo para toda la Argentina”.