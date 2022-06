Viviana Canosa sorprendió y bancó a la CFK opositora

image.png CFK durante su discurso.

Viviana Canosa introdujo su editorial en A24 refiriéndose a los críticas de CFK hacia los organizaciones sociales y a su pedido de que El Estado recupere el control, la auditoría y la aplicación de los planes sociales. "Ayer dejó claro Cristina que no quiere a la clase media, dejó claro que tampoco quiere a los movimientos sociales, por ende no quiere a los pobres por ende Cristina no quiere a nadie", sostuvo la conductora de A24.