La última de C5N: Convoca a "outsiders" para lavar su imagen

Quien aún no confirmó si aceptó o no la propuesta es la periodista de espectáculos, Estefanía Berardi. La panelista de LAM se encuentra en un gran momento profesional y se está consolidando en el rubro. Y al igual que Sánchez, se trata de otra figura que está fuera del perfil generalmente asociado a C5N y a Grupo Indalo en general. Quedará por verse si esta táctica le servirá o no al canal para lavar su imagen y levantar su rating.

Jorge Rial se despidió de Sobredosis de TV

Tras el fracaso en materia de rating de su fugaz ciclo de América TV, TV Nostra, Jorge Rial descartó volver a la televisión en el corto plazo. Sin embargo, desde el Grupo Indalo lo contactaron para encabezar el programa de los sábados en C5N, Sobredosis de TV. Y el 18 de junio fue su último programa, luego de que confirmara el estreno de la edición televisiva de Argenzuela.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió una fotografía del equipo de SDTV y escribió: "Esta gente me bancó cuando muchos me daban por muerto. Me abrazaron. Me bancaron. Creyeron en mí". Rial apuntó de esta manera hacia sus detractores, quien luego del bajísimo rating de su último programa dieron por terminada su carrera en la pantalla chica.

image.png El mensaje de Jorge Rial en su cuenta de Instagram.

"Ahora estoy de vuelta gracias a ellos. Un placer haber sido parte de SDTV. Encontré un grupo muy generoso en C5N. Técnicos y productores. Nos vamos a seguir viendo todos los días", concluyó Rial y agradeció el trato recibido por el canal del Grupo Indalo.

