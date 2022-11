Vía Tenembaum, Alberto Fernández se ríe del degollado Máximo

Tenembaum destrozó a Máximo Kirchner: "¿No te das cuenta que estás ahí por tu mamá?". "Frenó la...

No conforme con sus explosivas declaraciones, el ex periodista de TN volvió a la carga (¿a pedido de Alberto?) contra Máximo Kirchner y, esta vez, se refirió a su labor en el Gobierno, cuando se encargó de frenar el arribo de la vacuna Pfizer al país, dado que esto suponía "una entrega al imperialismo".

"Como consecuencia de eso no solamente hubo algunas muertes que no se pueden contabilizar, sino también que hubo un desprestigio muy fuerte para el Gobierno y fue un tema muy central, que es un tema que las cosas pasan y que uno se olvida, pero yo no me olvido de eso", remarcó Tenembaum.

Esa persona que hizo eso y que jamás hizo una autocrítica, y que en cambio sí se la pasa gritando contra otros, ocupa un rol central. Esa persona que hizo eso y que jamás hizo una autocrítica, y que en cambio sí se la pasa gritando contra otros, ocupa un rol central.

"Pero pará un cachito, ¿vos no te das cuenta que estás ahí no por vos, sino por tu mamá? ¿Y por qué gritás entonces? ¿Y vos no te das cuenta que en tu historia personal tenés hechos que son graves, que produjiste, por ejemplo, frenaste la llegada de la vacuna Pfizer en ese momento? ¿Y no registrás que eso pasa? Y los demás que hay alrededor, ¿no registran un poco que hay algo que no está bien?", concluyó el periodista.

