TV Pública lanzará un nuevo Cocineros Argentinos con Ronnie Arias

Emoción y pico de rating: Cocineros Argentinos se despidió en la TV Pública

Después de 15 años al aire en la TV Pública el ciclo Cocineros Argentinos llegó a su fin el pasado 17 de marzo en el marco de la fuerte política de recorte de los medios públicos promovida por el Gobierno de Javier Milei. Irónicamente, la última emisión dejó un buen número de rating para el canal estatal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TeleBizarra/status/1773070259555094886?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1773070259555094886%7Ctwgr%5E1ce1aa82d53afa6b48122f66820c8b3111852b5d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Femocion-y-pico-rating-cocineros-argentinos-se-despidio-la-tv-publica-n573971&partner=&hide_thread=false Así fue el emotivo final de #CocinerosArgentinos en la TV Pública. pic.twitter.com/kDZOCCm9Oj — TeleBizarra (@TeleBizarra) March 27, 2024

La última emisión fue conducido por Chantal Abad, Juan Braceli y Luciano García y contó con la presencia de alrededor de 100 representantes gastronómicos en el estudio. Las preparaciones del día fueron fieles al espíritu del ciclo: choripanes, polenta y un guiso federal.

Por otro lado, el episodio contó con una importante cuota de emoción y se rendieron homenajes a figuras fallecidas de la cocina argentina Carlos Gato Dumas y Guillermo Calabrese, quien condujo el programa por varios años y fue recordado con un fuerte aplauso.

Además, los conductores destacaron la vocación del programa de abrirle sus puertas tanto a gastronómicos profesionales como a principiantes y aficionados. Además, remarcaron su rol de servicio a la hora de potenciar y difundir las fiestas populares regionales a lo largo de todo el país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cocinerosarg/status/1770558501317701703&partner=&hide_thread=false El equipo de Cocineros los saluda con mucho amor y con la certeza de que nos encontraremos muy pronto para cocinar juntos otra vez. — Cocineros Argentinos (@cocinerosarg) March 20, 2024

Las palabras finales estuvieron a cargo de Braceli:

Hay que tener memoria, recordar los inicios. Esto arrancó como una prueba, iba a dura tres meses y duró más de 15 años. Gracias a todas las gestiones a lo largo de todos estos años. Este programa no era posible si un canal público no apostaba por él. Somos una hermosa suma de identidades. Gracias a todos los que participaron y nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones. Somos una gran familia. ¡Cocineros argentinos hasta siempre! Hay que tener memoria, recordar los inicios. Esto arrancó como una prueba, iba a dura tres meses y duró más de 15 años. Gracias a todas las gestiones a lo largo de todos estos años. Este programa no era posible si un canal público no apostaba por él. Somos una hermosa suma de identidades. Gracias a todos los que participaron y nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones. Somos una gran familia. ¡Cocineros argentinos hasta siempre!

--------

Más contenido en Urgente24:

DNU/SIDE: Mauricio Macri le mandó una señal de advertencia a Milei

Diputados: Con pocas chances de éxito, Petri defiende la militarización de la seguridad

ESPN post Riquelme: Ausencia de Pollo Vignolo y castigo a Chavo Fucks