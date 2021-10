Trolls macristas atacan a periodista de TN, Lorena Maciel

Sin embargo, la periodista no se quedó callada e insistió en su reclamo y comparó la situación con la que vivió la otra máxima figura de la grieta política argentina:

Pero bueno, así se la acusó muchas veces a Cristina Kirchner por esta responsabilidad tácita de un montón de zafarranchos que se han hecho en la década kirchnerista Pero bueno, así se la acusó muchas veces a Cristina Kirchner por esta responsabilidad tácita de un montón de zafarranchos que se han hecho en la década kirchnerista

No obstante, para Guillermo Lobo esto no fue suficiente para cambiar de opinión: "También se encontraron, en la casa de Cristina Kirchner, documentos". Por su parte, Adrián Ventura agregó: "Yo no estoy de acuerdo en esa hipótesis de inferir la responsabilidad penal".

Esta discusión al aire generó la rápida respuesta del batallón de usuarios anónimos que responden al ex presidente Mauricio Macri y castigaron a Lorena Maciel en la red social de Twitter exigiendo su despido de la señal opositora.

Lo curioso es que este fue el segundo ataque de los troll macristas en lo que va de la semana, y todos fueron dirigidos hacia periodistas que -en los papeles- son opositores al gobierno. Primero, fue Carlos Pagni en LN+. Ahora, le tocó a Lorena Maciel en TN.