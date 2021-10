Enojo de trolls PRO porque Pagni comparó a Milei y Bolsonaro

Durante su programa Odisea Argentina en LN+, el periodista Pagni explicó el ascenso de los economistas de ideología liberal: "En un contexto donde abundan los cepos de la cuarentena; el cepo de no poder viajar afuera o volver; el cepo de no poder comprar dólares; el cepo de no poder asistir a una clase presencial durante tanto tiempo; hablar de la libertad tiene un atractivo enorme y es lo que expresan Javier Milei y José Luis Espert, los candidatos del Frente La Libertad Avanza", aseguró.