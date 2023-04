Tomás Holder ¿en situación de barra?: A qué equipo alentó

“Belgrano, mi buen amigo...”, se lo pudo ver vociferar en el clásico canto previo al ingreso de los equipos. Luego, disfrutó del partido junto a los hinchas celestes.

Además de su paso por la cancha de Belgrano, Tomás Holder también fue noticia por cruzarse de canal. El ex Gran Hermano ahora será participante de Bailando por un Sueño 2023, luego de una jugosa oferta de Marcelo Tinelli.

“Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas...”, expresó el rosarino. Muchos ven en su figura una “reencarnación” del personaje que supo protagonizar Ricardo Fort.

Más noticias en Urgente24

Nuevo DNI argentino: Nuevos cambios y quién debe tramitarlo

Marley se va del país: Lucas Benvenuto en la mira por Telefe

Guillermo Francella desnudó a la AFI y ministros por valijas