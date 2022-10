Tomás Holder: El choque generacional entre la TV y los jóvenes

Pero esto no es lo único que le sucedió a Holder tras la salida de la casa organizada por Kuarzo: en las entrevistas post GH, el participante fue vapuleado por los panelistas del debate. Criticaron su actuación en la casa, su supuesto personaje armado y se burlaron de él por no saber quien era Gastón Trezeguet.

A esto hay que agregarle el acoso de las redes, que usaron su figura e hicieron llover memes durante toda la semana.

Pero es justamente su personaje el que choca con la audiencia de la TV, que no pudo entender el mismo: Holder es un influencer de TikTok e Instagram, no es un mediático del aire. No tiene la culpa de no mirar televisión, ya sea porque no le gusta o porque es un tipo de comunicación que no usan los jóvenes.

Es justamente una figura que demuestra el deterioro del cable ante las nuevas dinámicas del consumo de entretenimiento e información que traen consigo las redes. Es un joven consumido por otros jóvenes, que ven un personaje gracioso en la figura de Holder.

Esta apuesta de Paramount, que refleja lo desesperada que está la compañía por hacer medir sus métricas, incluso implementando una cobertura de GH con el servicio gratuito de streaming de Pluto TV, terminó siendo una apuesta errónea de la empresa.

Los dos tipos de grupos etarios chocaron fuertemente por este personaje: los jóvenes vs los viejos. El problema está en que la comunicación y el entretenimiento comienza a girar hacia una dinámica más representada con el consumo juvenil, de ahí la importancia que se le da al streaming, las redes sociales y muchas otras plataformas.

Evidentemente nos encontramos en un momento de incertidumbre en el mercado del entretenimiento y la comunicación: vienen nuevas formas de consumir y se van otras viejas, pero esto es un proceso lento. El camino hacia el cord cutting parecería ser un hecho, así lo marcamos constantemente en Urgente24 en base a métricas de cada ambiente. Veremos si esto termina siendo un hecho y a qué velocidad se da dicho salto, que es esperado por tantos analistas del rubro.

