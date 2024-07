Tomás Dente liquidó a Migue Granados y a OLGA: "Sos una mier..."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Tomasdente/status/1814114122109161909&partner=&hide_thread=false ¿Viste que había algunos "intocables"?

Bueno, conmigo se terminaron.

Ahí lo tenés, en su streaming berreta haciendo chistes sobre violaciones a bebés pic.twitter.com/Y0KkhMjBWD — Tomás Dente(TomRox) (@Tomasdente) July 19, 2024

"Y si la cabeza y el corazón, en términos verticalistas, en algún punto propicia y propugna un contenido así, ¿qué pretendés que haga "Toto" Suar? Si el dueño del circo se ríe cuando un oyente en relación concerniente a lo que es la violación de un bebé", se preguntó Dente.

Son una manga de impresentables. No me alcanzan las palabras. Son nefastos ustedes, los que lo siguen en redes, y los que los consumen. Que vengan de a uno que los atiendo a todos. Son una manga de impresentables. Dan vergüenza. Son el sonrojo, el bochorno de los medios de comunicación Son una manga de impresentables. No me alcanzan las palabras. Son nefastos ustedes, los que lo siguen en redes, y los que los consumen. Que vengan de a uno que los atiendo a todos. Son una manga de impresentables. Dan vergüenza. Son el sonrojo, el bochorno de los medios de comunicación

"Y después la gente tiene el tupé de decir que este estúpido es talentoso. Por más talento que tengas, todo queda eclipsado a raíz de lo que acabamos de ver. Por más talentoso, eximio, superlativo que seas en términos profesionales, si te reís de un comentario que tiene que ver con penetrar a un bebé, sos una mierda de ser humano", concluyó Dente.

Migue Granados se hizo cargo: Qué dijo tras el furioso descargo de Pepe Cibrián

Luego de la polémica que instaló Pepe Cibrián tras ser víctima de burla en el ciclo Mi primo es así de OLGA, Migue Granados habló el respecto y sobre los dichos del artista, aseguró: "Me quería morir". En diálogo con Intrusos, lamentó por lo ocurrido y pidió las respectivas disculpas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Haceinstantes/status/1813698746363887969&partner=&hide_thread=false Migue Granados se refirió al escándalo con Pepe Cibrián: "Me quería morir cuando lo vi"



Luego de que el director teatral apuntara contra el streaming, @miguegranados hizo un mea culpa por el chiste fuera de lugar.https://t.co/kIj5GQ4LoX pic.twitter.com/9SddyovlrY — Haceinstantes (@Haceinstantes) July 17, 2024

El conductor argumentó que "se estaban riendo de un archivo viejo" aunque consideró: "El problema fue que cuando contó esa historia banalizó el principio". "Yo valido absolutamente lo que él entendió porque es su lucha y hay que validarlo", dijo. Y sumó:

Puede pasar. Somos personas. Qué sé yo Puede pasar. Somos personas. Qué sé yo

Por otro lado, el movilero le preguntó sobre el aberrante "chiste" que pasaron al aire en Neura que ocasionó la reacción de Alejandro Fantino, y el humorista le restó responsabilidad a Sergio Figliuolo. "Para mí no tiene la culpa él", consideró.

"El desubicado fue el que llamó pero para mí no tuvo la culpa él. Entiendo que en ese momento yo veo como se le desfigura la cara y para mí no sabe qué hacer. Es fuerte", expresó.

