Time seleccionó a Lionel Messi como el "Atleta del Año"

"Con el atleta más venerado e influyente del planeta jugando en Miami durante al menos los próximos dos años, todavía desempeñándose en la cima de su juego, Estados Unidos es ahora una nación futbolística", cierra el posteo.

image.png Messi presentó su octavo Balón de Oro frente a la afición del Inter.

El escrito también contó con las declaraciones de Messi, quien relató cómo fue tomar la decisión de mudarse a Miami y dejar Europa a nivel futbolístico:

La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió

Sobre esto mismo también se expidió David Beckham, copropietario del club. "El que realmente me preocupaba era el Barcelona. Nunca llegó a despedirse de la afición ni del club", afirmó el británico, quien junto al presidente Jorge Mas, logró convencer al astro de que su familia disfrutaría en el sur de Florida.

Además, el ex Manchester United destacó el profesionalismo del rosarino: "Desde el primer día, Leo llega temprano y se marcha más tarde que cualquier otro jugador. Es el jugador más profesional de nuestro equipo".

