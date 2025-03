"Tengo mucho miedo": Yanina Latorre se sinceró de cara a su nuevo programa

"Tengo mucho miedo, miedo a que no salga todo bien. Soy súper responsable y odio a esos que se tiran a la pileta para hacer cualquier cosa. Está como la vara alta, no sé que están esperando y eso me da nervios. Acá busco divertirme como me divierto en el streaming o en la radio, no quiero hacer actualidad por la actualidad misma. Yo quiero hacer el resumen con los temas del día que yo considero interesante", expresó.