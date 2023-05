Telefe en crisis: ¿Este el fin de su estrella más brillante?

Conforme a las declaraciones de Ángel de Brito, en LAM, la producción le habría pedido no entablar conversaciones con los medios de comunicación. "Bueno, ahí estaba Wanda como diva con su séquito. Para mí, ella quería contestar porque tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero desde Telefe, le pidieron que no hable con la prensa. Que no se armen bolonquis, que quieren un perfil bajo, que el programa esté tranquilo" comentó el conductor de TV.