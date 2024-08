Según Sandra Borghi, el Ministerio de la Mujer ignoró a Fabiola Yáñez

Ella en el chat le dice 'Es la tercera vez que me pegás así' y él le contesta 'Estoy pasando un mal momento'. Ella pide ayuda a los canales posibles, como por ejemplo, al Ministerio de la Mujer. La respuesta fue: 'Ya va a pasar, no se puede hacer nada' Ella en el chat le dice 'Es la tercera vez que me pegás así' y él le contesta 'Estoy pasando un mal momento'. Ella pide ayuda a los canales posibles, como por ejemplo, al Ministerio de la Mujer. La respuesta fue: 'Ya va a pasar, no se puede hacer nada'

"Todo esto recién hoy empieza a tomar valor judicial. Hasta hoy esto era nada. Ella hoy la llamó a la secretaria de Ercolini y le dijo: 'Quiero declarar' (...) Recién hoy se atrevió y dijo: 'No puedo más, voy a declarar'", concluyó Borghi.

Cabe destacar que la periodista no brindó más detalles respecto a esta información ni tampoco indicó de dónde la obtuvo, si tuvo acceso al expediente o si se la compartieron desde el entorno de Yáñez.

Alberto Fernández, tras ser denunciado por Fabiola: "Es todo falso"

Luego de que se conociera que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género, el ex presidente rompió el silencio y habló brevemente con dos medios.

"Es todo falso", le dijo a La Nación. "Estoy por sacar un comunicado. Es todo lo que diré. El resto lo haré ante la Justicia. Es todo falso. Pero todo lo demostraré ante la Justicia", sostuvo el ex presidente ante una consulta de dicho diario.

image.png

En tanto, en Crónica TV, el periodista Juan Cruz Sanz leyó un mensaje que, dijo, le mandó Alberto Fernández: "Lamentablemente en la Justicia todo saldrá a la luz"

Hace instantes, se conoció que la ex primera dama Fabiola Yáñez denunció ante el juez Julián Ercolini a Alberto Fernández "por los golpes y las amenazas que recibí".

-------

Más contenido en Urgente24:

Versiones de cambio de maquillaje en Energía, ¿o empujan a Rodríguez Chirillo?

El Indio Solari ya eligió: Cuál es el programa de streaming preferido del músico

Cáncer de estómago: Tenga cuidado con este alimento común