Alberto Fernández, tras ser denunciado por Fabiola: "Es todo falso"

Y agregó: "La noté muy angustiada, no aguanto más esta situación, me dijo, y también me dijo textual 'lo acabo de denunciar por los golpes y amenazas que recibí, no puedo seguir así'".

“Hoy estaba muy nerviosa. Ella nunca me contó que le pegaba. Hoy me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que estaba muy angustiada. Por eso se contactó con el juzgado”, reiteró el letrado .

De acuerdo a las versiones periodísticas, el juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle a Alberto Fernández la salida del país y además ordenó “medidas de restricción y protección”.

Cabe recordar que todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.

Sin embargo, algo cambió en las últimas horas: Fabiola Yañez se comunicó con el juzgado esta tarde y cambió su decisión. El delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención.

Cuando el diario Clarín dio a conocer esa información, que era un " anexo reservado", el abogado de Yañez contó que los dos protagonistas negaron la existencia de golpes y que hablaron de una “fuerte discusión”.

"Me comuniqué con el ex presidente, lo fui a ver personalmente, le hice saber de mi asombro y preocupación. Me dijo que bajo ningún concepto hubo un hecho de violencia física. Ambos me reconocieron que hubo una fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes", dijo el abogado de Fabiola en ese entonces a Infobae.

Por el momento, la causa seguirá en el juzgado de Ercolini.