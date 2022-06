Según Rusia, EEUU maltrata periodistas y tomaría represalias

image.png El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price.

Zakharova también criticó lo que definió como "intentos del personal de seguridad de EEUU" para convencer a los periodistas rusos de traicionar a su país. "Se están acercando a periodistas para ser reclutados", dijo sin dar detalles. Sugirió que el gobierno ruso podría, en respuesta, decirles a los periodistas estadounidenses que "tienen que tomar sus pertenencias e irse".

Si bien portavoces de Associated Press, CNN, The Washington Post y The Wall Street Journal no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la reunión, el Gobierno de los EEUU realizo su descargo a través del vocero del Departamento de Estado, Ned Price, quien se refirió a las medidas adoptadas contra el Gobierno de Rusia con el fin de manipular la información sobre la guerra con Ucrania.

"Amenazar a los periodistas profesionales por simplemente intentar hacer su trabajo y tratar de aislar a la población de Rusia de cualquier información extranjera, ilustra la fragilidad y la fragilidad de la narrativa del gobierno ruso", sostuvo Price. Además, aseguró que EEUU ha seguido emitiendo visas a periodistas rusos calificados y que "no ha revocado las credenciales del centro de prensa extranjera de ningún periodista ruso que trabaje en Estados Unidos".

image.png En marzo, Vladímir Putin firmó una ley que impone una pena de prisión de hasta quince años por difundir intencionalmente noticias "falsas" sobre el Ejército, lo que llevó a algunos medios occidentales a sacar a sus periodistas de Rusia.

El 8 de mayor, Washington impuso sanciones contra las estaciones de televisión estatales rusas Russia-1, Channel One y NTV, por haber difundido desinformación con el objetivo de reforzar el mensaje de la guerra en Ucrania. Según Price, estas emisoras proporcionaban ingresos que respaldaban la guerra contra Ucrania.

Las medidas de Rusia contra los medios

El Kremlin ha eliminado en gran medida cualquier medio libre en Rusia. Los funcionarios rusos han argumentado que todos los medios están permitidos, pero que el gobierno no tolerará lo que considere propaganda o información publicada para fomentar la disidencia o denigrar a Rusia.

Al mismo tiempo, los medios controlados por el estado ruso han sido cruciales para la campaña de propaganda del gobierno, haciéndose eco de su descripción del conflicto en Ucrania como provocado por Kyiv. El Kremlin ha dicho, sin aportar pruebas, que está actuando para salvaguardar a los hablantes de ruso en Ucrania de la agresión de "un gobierno dirigido por nazis".

image.png Las tropas de Ucrania resisten la invasión.

En marzo, Rusia aprobó una ley que amenaza con ir a prisión a cualquiera que publique lo que las autoridades consideran información falsa sobre las acciones de Rusia en Ucrania, incluida la descripción de guerra, agresión o invasión. Por otro lado, El Kremlin se refiere a su campaña militar como una operación militar especial y las palabras "guerra" e "invasión" están vetadas.

En abril, Rusia endureció las reglas de visa para periodistas de lo que describió como "países hostiles", reduciendo las visas de múltiples entradas a sólo una. Además, las visas que se otorgaban por un año se redujeron a tres meses. La lista de unas cuatro docenas consideradas por Moscú como "antipáticas" incluye a Estados Unidos, Canadá y los estados miembros de la UE.

