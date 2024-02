Radio Rivadavia despidió a una de sus figuras: Los motivos

Embed - Pablo Montagna on Instagram: "El pasado viernes se decidió hacer un cambio de programación de último momento para los domingos. La misma será más de actualidad y los programas serán de esa línea. La de sábado ya estaba cerrada y firmada, se decidió levantarme (fin #PasaMontagna) Así que estoy sin radio para este año cuando ya tenía arreglado hacer la 5ta temporada de #PasaMontagna y ser columnista de @nelsoncastrook (no lo sere por qué no hay plata para ofrecerme, ósea no es que no acepte lo que me ofrecieron) Gracias @rivadavia630 y buen 2024 Últimas reflexiones y doy por terminado el tema. Yo tenia mi 2024 armado y deje @editandoteleok para poder hacer reemplazos durante enero y desde febrero la tarde Perdón @soylupetorres por hacerte pedir un cambio de día en @lanacioncom para poder acompañarme en el aire los domingos"

View this post on Instagram A post shared by Pablo Montagna (@pablomontagna)