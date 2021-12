Radio Mitre: Otra renuncia más sacude a la emisora

“Todos somos commodities, sacando a Lanata que es un rockstar, un personaje de otra envergadura. La gran diferencia fue el modo en que nos conectamos entre nosotros. Trabajé mucho para construir ese armado de personas. La radio se volvió un éxito de la mañana hasta la noche. Siempre entendí que el modo de obrar era ese”, agregó Marcelo Longobardi, quien deslizó con cierta ironía una crítica hacia su ex colega.

“Hay que saber que el éxito un día se termina; el país cambia y uno cambia: yo quería regular eso. Mi relación con Radio Mitre era dramáticamente intensa. Si no hubiese armado mi salida así, no lo hubiese hecho nunca. Sentí la obligación de decir ‘Hasta acá llegué’. No quería abusar de mi privilegio y liderazgo. Uno tiene que saber desprenderse del éxito”, finalizó diciendo.