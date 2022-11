Por Coldplay: Supuesta guerra entre Juana Viale y Contepomi

Pero eso no fue todo. "Ayer cuando llega Coldplay al lugar, los productores dicen: 'Bueno, 20 minutos con Juana Viale y 20 minutos con Bebe Contepomi'. Pero no, fueron 20 minutos con los dos", indicó el panelista de espectáculos. Fue a raíz de esto que se generó la tensión más palpable entre ambos mientras realizaban la entrevista, puesto que Viale no orientó la entrevista para el lado que Contepomi tenía en mente.