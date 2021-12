Periodista de TN estalló: "Hace 6 años no veo a mis hijos"

image.png Sebastián Domenech y un fuerte reclamo por Justicia.

El padre de Carolina y Máximo expuso con detalles muy precisos lo que está pasando: "Pero la Justicia obviamente tiene nombre y apellido. En mi caso, se llama Ana Paula Garona Dupuis, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 87. Ella, con su evidente inoperancia (no creo que sea su intención), permitió que ocurra todo esto. El hecho más actual que el juzgado permite con su pobre accionar, es por ejemplo que este año, Caro y Maxi no sean llevados al colegio ni un solo día. Su madre, por motivos que se desconocen, decidió no llevarlos nunca más. Por supuesto que la escuela hizo la denuncia correspondiente por la violación a los derechos de los niños a la educación, pero como ya les conté, la desidia judicial hará que esa denuncia tarde en dar su efecto".