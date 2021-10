Oscar Aguad tildó a María O´Donnell como "defensora del kirchnerismo"

Rápida de reflejos, María O´Donnell le recordó: "Pero si Mariano Macri acusó a su propio hermano (Mauricio Macri) de haber utilizado a Gian Franco, el otro hermano, como testaferro y haber lavado plata de la familia Macri".

Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, salió a aclarar este jueves (07/10) su presencia en la investigación denominada 'Pandora Papers' y lanzó: "Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio".

Lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada. Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo

"Pero usted parece abogada defensora del kirchnerismo", respondió Oscar Aguad cansado de los contraataques de María O´Donnell.

"¿Qué tiene que ver el kirchnerismo? Cuando entreviste a algún kirchnerista hablaré sobre sus causas que son un montón y muy preocupantes", sostuvo María O'Donnell.

La entrevista telefónica se terminó cuando María O´Donnell se encontraba cerrando la comunicación. Al momento de darle la palabra al ex ministro para despedirse, Oscar Aguad decidió cortar la llamada repentinamente.