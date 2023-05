Medios y crisis: Lecciones del derrumbe de Vice Media Group

Precisó fondos públicos. Luego fondos de un privado ajeno a los medios,Encareció costos con el traslado de Montreal a New York.

En 2021 Vice Media Group ya tenía 5 áreas comerciales principales:

Vice.com (contenido digital), Vice Studios (producción de cine y televisión), Vice TV (Viceland), Vice News , y Virtue (agencia de servicios creativos).

Ascenso y caída

Vice Media transmitió sus programas de noticias en HBO, y su serie documental ganó un premio Emmy.

También transmitieron 'Vice News Tonight', resumen nocturno de noticias globales para su público (que nunca integró el 'círculo rojo').

En junio 2019, terminó mal la relación de HBO y Vice Media.

En agosto 2019 comenzó el plan de ajuste de Vice Media, que fue progresivo e indefinido.

En mayo de 2023, Vice Media Group declaró su concurso preventivo de acreedores (Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, y busca comprador).

La caída de Vice es otro revés de los inversionitas en medios en línea como BuzzFeed, Vox Media y Group Nine.

Gavin-McInnes-Biography.jpg Gavin Mcinnes, cofundador de Vice Media y de la organización de extrema derecha Proud Boys.

A tener en cuenta

Financial Times -que también padeció desventuras financieras y necesidad de ajustarse a los nuevos tiempos, que incluyó su venta en 2015 al grupo japonés Nikkei Inc.- difundió un artículo de Anna Nicolaou y Sujeet Indap del que pueden extraerse algunas conclusiones del caso Vice Media Group:

#1. Cuando los inversionistas de capital privado invirtieron casi US$ 500 millones en Vice Media en 2017, el cofundador Shane Smith insinuó que el dinero ayudaría a su compañía de medios digitales a lograr una cotización pública que “se vería muy sexy”. (...) La inyección de efectivo liderada por el grupo de capital privado TPG y su entonces socio Sixth Street tenía como objetivo impulsar a la empresa hacia una oferta pública inicial (N. de la R.: salida a cotizar en Bolsa) o una venta multimillonaria." La apuesta de US$ 450 millones de TPG se ha reducido a 0. La valoración general de Vice está por debajo de los US$ 300 millones (N. de la R.: en 2017 fue de US$ 5.700 millones. Más del doble del valor de mercado de The New York Times y más de 22 veces lo que Jeff Bezos pagó por The Washington Post en 2013, ¿TPG creyó que todos eran tontos?).

#2. Un medio digital nunca debe aceptar como inversor a un fondo de inversión porque son culturas, objetivos y negocios diferentes. 21st Century Fox, de Rupert Murdoch, llegó a invertir US$ 70 millones en Vice. Tambien Bob Iger, de Disney, Sir Martin Sorrell y otros, llegaron a invertir en Vice Media Group, hasta un total de US$ 1.500 millones en los días de 'dinero gratis' (2010/2020). Hoy, James Murdoch, hijo de Rupert, culpa a TPG por la desaparición de Vice. TPG sólo ambicionaba 'entrar y salir' (invertir, aumentar el valor y vender) pero jamás le importó el medio de comunicación. Debe recordarse que, salvo excepciones, el operador de mercado financiero carece de cultura general, no le interesa el mediano plazo y le provoca desinterés la comunicación de masas. TPG fue exitoso recuperando aerolíneas quebradas, bancos y empresas como Burger King y J Crew. TPG hizo grandes apuestas en Uber, Airbnb y Spotify. Sin embargo, el de los medios es un negocio diferente. A TPG le cabe la frase de Cristina Onassis poco antes de morir: “Soy tan pobre que sólo tengo dinero”.

#3. Hay que tener cuidado con la mezcla de públicos y culturas. Shane Smith dijo, al anunciar la creación de un canal de noticias por cable propio, que sería un híbrido de "MTV, ESPN y CNN" para los millennials. Es una buena frase para el marketing pero un grave desconocimiento del público de un canal de noticias y de quiénes son sus anunciantes. Sin embargo, casi tienen éxito en el intento aunque a último momento Disney no aceptó comprarlo.

El futuro

Vamos al final del texto de Financial Times:

"(...) El proceso de ventas coincidió con una revaluación en todo el mercado de las empresas de medios y tecnología y una desaceleración del mercado publicitario. A medida que la Reserva Federal aumentaba las tasas de interés, Wall Street se enfadó con las empresas que no eran rentables, o que solo lo eran marginalmente.

El financiamiento más importante de Vice Media resultó ser un préstamo senior garantizado de US$ 250 millones que fue liderado por otro fondo de borde duro, Fortress Investment Group, en 2019. El vencimiento de ese préstamo a fines de 2022, junto con su clasificación de prioridad en la pila de capital de Vice, puso a Fortress en posición de hacerse con el control de un Vice Media reorganizado. El financiamiento más importante de Vice Media resultó ser un préstamo senior garantizado de US$ 250 millones que fue liderado por otro fondo de borde duro, Fortress Investment Group, en 2019. El vencimiento de ese préstamo a fines de 2022, junto con su clasificación de prioridad en la pila de capital de Vice, puso a Fortress en posición de hacerse con el control de un Vice Media reorganizado.

Eso es exactamente lo que sucedió la semana pasada cuando Vice se declaró en bancarrota, con Fortress llegando a un acuerdo preliminar para cambiar US$ 225 millones en deuda por la propiedad de la empresa.

Caer en la administración es un momento de lección de humildad para Smith, quien pasó años regodeándose en los viejos medios. En 2016, dijo que el negocio de los medios estaba al borde de un "baño de sangre" y que "estaremos sentados allí riéndonos a carcajadas", mientras predecía que Vice pronto podría valer US$ 50.000 millones.

Fortress está abierto a mantener a Smith de alguna manera, según una persona familiarizada con el asunto. Los ejecutivos de Fortress hablan muy bien de las unidades de noticias de estudio y televisión de Vice, así como de la agencia de publicidad Virtue. Están menos interesados en el negocio de publicación en línea de Vice, donde buscarán reducir costos. Pero Fortress no tiene planes actuales de cerrar Vice News, según personas cercanas a la situación. (...)

Los expertos de la compañía insisten en que la estructura de costos de Vice ha mejorado notablemente con el aporte de los inversionistas de capital privado, incluso si los ingresos no se han recuperado. Lo que alguna vez fue un conjunto complicado de segmentos de medios dispares se simplificó y la plantilla se redujo a la mitad.

Los expertos e inversionistas tienen la esperanza de que otro postor ingrese a la sala. Creen que el proceso de quiebra librará a Vice de su laberinto de pasivos financieros, emergiendo más ágil y más atractivo para los adquirentes.

“No hay mejor vendedor que Shane. . . y esa valoración [actual] no podría ser más baja”, dice una persona cercana al directorio. “Comprar algo barato cura muchos males”."

