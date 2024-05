Martín Menem liquidó a Víctor Hugo Morales: "Me molestan los caretas"

image.png El periodista uruguayo disparó contra los diputados desde su ciclo en la AM750.

Categórica reflexión de Martín Menem

Tras escuchar el clip, el presidente de la cámara baja no titubeó y espetó:

A mí me molestan los caretas, mirale el reloj que tiene puesto. Desde donde está hablando, ¿está acá o en New York? Los grandes caretas son los que hablan en nombre del pueblo y durante 20 años se cagaron en el pueblo. Esto pasó en la Argentina. Se quejan de la política y han defendido un modelo que fracasó de punta a punta, eso es el kirchnerismo, que hoy está en retirada A mí me molestan los caretas, mirale el reloj que tiene puesto. Desde donde está hablando, ¿está acá o en New York? Los grandes caretas son los que hablan en nombre del pueblo y durante 20 años se cagaron en el pueblo. Esto pasó en la Argentina. Se quejan de la política y han defendido un modelo que fracasó de punta a punta, eso es el kirchnerismo, que hoy está en retirada

"Hablan de un lugar del resentimiento. Algunos dirigentes o comunicadores que hablan y castigan a los que apoyan a lo que votó la gente, el 56% de los votos. Traidores son los que recibieron un país y entregaron un país peor. Traidores los que hablan de justicia social y la gente está cada vez más hecha pelota. Me molestan mucho los caretas, que relatan algo que no existe", agregó.

Martín Menem también arremetió contra Roberto Navarro

Además de los dichos de Morales, el segmento también exhibió los de Navarro en El Destape, quien definió a la Ley de Bases como "una ley de los empresarios para los empresarios y una entrega delincuencial". Ante esto, el sobrino del fallecido ex Presidente volvió a la carga:

Tienen que explicar lo que pasó estos últimos 20 años para poder hablar de un Gobierno que tiene 4 meses y medio. Son 240 meses contra 4 meses. Para hablar, otra vez, hay que sacarse las caretas Tienen que explicar lo que pasó estos últimos 20 años para poder hablar de un Gobierno que tiene 4 meses y medio. Son 240 meses contra 4 meses. Para hablar, otra vez, hay que sacarse las caretas

"Te cansan estos tipos, viven en un submundo donde creen que lo que hicieron lo hicieron bien y que lo que está haciendo un Presidente que acaba de asumir con la minoría parlamentaria está haciendo todo mal", cerró Menem.

------

Más contenido en Urgente24:

Día del Trabajador, en tiempos de Milei: Manuel Adorni provocó memes

Javier Milei canceló su presentación en la Feria del Libro por "el nivel de hostilidad"

Día del Trabajador: Qué gremios y políticos marchan por la pérdida de 44,86%