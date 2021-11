Fue ahí cuando a Mariano Iúdica se le acabo la paciencia y desmintió a los chimenteros en vivo y en directo:

Eso no es verdad. Nosotros el jueves pasado ya firmamos para el 2022 y fue la mejor reunión que tuvimos. Me sorprende lo que decís, Yanina, y De Brito tenía la misma información, pero no es así. No sé, habrá sido alguien que no nos quiere

Al ser consultado por los constantes cambios de horario que sufrió Polémica en el Bar, el conductor confesó: “Si, nosotros teníamos un horario, después nos cambiaron primero por Jorge Rial y, cuando él se fue, por Pamela. Pero está bien. No somos peleadores, yo soy un soldado. Y Polémica en el Bar es un programa que factura muy bien”, concluyó poniéndole fin a los rumores.