María Belén Ludueña ya tiene definido su futuro laboral

"En principio, me estoy reuniendo con América, que es el lugar que me abrió las primeras puertas, para ver si nos ponemos de acuerdo y encuentro un proyecto que me motive. También hay propuestas y conversaciones con otros canales. Me gusta la conducción y estoy abierta a escuchar propuestas y a seguir aprendiendo", había expresado María Belén Ludueña en una entrevista con la revista de La Nación a mediados de diciembre, antes de que se confirmara su decisión.