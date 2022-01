Marcelo Polino: Adiós a Florencia Peña y regreso al jurado

El martes (11/1) el periodista de espectáculos Marcelo Polino informó a través de su cuenta de Twitter que volverá a su rol de jurado para este año 2022. Si bien no trascendió el nombre del ciclo en el que Polino cumplirá dicha función, todos los caminos conducen a que lo hará en The Masked Singer (o en español, Adivina quién canta), el nuevo programa que conducirá en Telefe la actriz uruguaya Natalia Oreiro desde este verano. De este modo, Marcelo Polino ya aseguró su futuro laboral, luego del repentino final de Flor de equipo, la producción conducida por Florencia Peña en la que el ex jurado de ShowMatch participaba como panelista. Tal como informó Urgente24, la actriz comunicó abruptamente el cese del programa que encabezaba y los motivos de tal decisión estarían vinculados con la excesiva politización que le brindó al mismo, fórmula que no resultó redituable para Telefe.