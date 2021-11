Marcela Pagano, enamorada: "No tengo nada que esconder"

Tal como informó Urgente24, la ratificación del nuevo amor entre Marcela Pagano y Martín Sierra vino de la mano de un escándalo. Dicho acontecimiento fue la separación entre el exfutbolista y actual director técnico de Racing, Fernando Gago, y la extenista, Gisela Dulko, que involucró a una tercera en discordia, la emprendedora Veronica Laffitte, quien está actualmente en pareja con el ex Real Madrid. Y sucede que Laffitte no es otra que la ex esposa de Martín Sierra. Cuando Pagano fue consultada sobre la polémica vinculada con la antigua pareja de su novio, contestó "No tengo otra cosa que decir", distanciándose del alboroto ocasionado por el divorcio del matrimonio, que se terminó luego de diez años.