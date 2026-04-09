La creadora de contenido y actriz Evitta Luna volvió a quedar en el centro de la escena tras su reciente paso por LUZU TV, en medio de versiones que indican que el canal buscaría sumar otra figura proveniente de OLGA. Luego de su desvinculación, la influencer fue como invitada en dos oportunidades durante 2026, alimentando las especulaciones sobre su futuro.
¿CRUZA DE VEREDA?
LUZU TV podría sacudir el streaming con el fichaje de una exfigura de OLGA
En medio de la disputa por la audiencia digital, desde LUZU TV coquetean con la joven uruguaya que dejó de trabajar en el canal comadando por Migue Granados.
Durante su primera aparición fue en PLP, donde recibió elogios por su participación, mientras que durante la mañana dijo presente en Antes que nadie, el programa encabezado por Diego Leuco. En un clima distendido, con humor y múltiples temas en agenda, la joven uruguaya no dudó en destacar la dinámica del equipo y la comodidad que sintió durante la transmisión digital.
“La pasé muy bien, son un equipo muy lindo y tranquilo”, expresó alegremente, dejando una clara señal de afinidad con el canal. En medio de bromas, los conductores le sugirieron volver cuando esté presente Mica Vázquez, a lo que respondió con una frase que no pasó desapercibida: “Como saben no estoy en ningún stream”.
El intercambio sumó aún más expectativas cuando, tras mencionar sus proyectos actorales, deslizó esperanzada: “Espero seguir viéndonos por estos lados”. La respuesta inmediata del conductor reforzó la idea: “Nos vamos a seguir viendo por estos lados, claro está”. Por ahora, el misterio sigue abierto aunque los fanáticos ya comenzaron a pedir por su contratación.
El buen gesto de LUZU TV con OLGA tras la entrevista a Agostina Páez
El lunes (06/04) durante la mañana Agostina Páez estuvo como invitada en el programa Sería increíble por el canal de streaming OLGA, no tardó en generar revuelo teniendo en cuenta que estuvo detenida en Brasil acusada de racismo e inesperadamente, desde LUZU TV rapidamente se solidarizaron con sus colegas.
Diego Leuco levantó la voz para salir en defensa de su excompañera Nati Jota que llevó a cabo la entrevista con la abogada santiagueña indignado por las preguntas que recibió al respecto del tema.
"No entiendo por qué se armó tanto revuelo. Desde que existen los medios se entrevista gente. Que hace las cosas bien, que hace las cosas mal. Gente que comete delitos. ¿Cuál es el problema que Nati entreviste a una persona", consultó molesto.
Y continuó crítico: "Es un delirio total". "De golpe se impone algo, se arma una falsa polémica de redes porque los hacen pelear y resulta que es una locura entrevistar a una persona. Es lo más normal del mundo", manifestó.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Telefe va por todo: Qué programa que supo ser furor vuelve
Clientes del Banco Provincia bajo ataque por una estafa masiva
Jugada sigilosa de Milei para sostener a Mahiques como juez de Casación
La decisión de esta billetera virtual que impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios
Golpe a los planes sociales: El drástico cambio impuesto por Jorge Macri