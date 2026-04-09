LUZU TV podría sacudir el streaming con el fichaje de una exfigura de OLGA

El buen gesto de LUZU TV con OLGA tras la entrevista a Agostina Páez

El lunes (06/04) durante la mañana Agostina Páez estuvo como invitada en el programa Sería increíble por el canal de streaming OLGA, no tardó en generar revuelo teniendo en cuenta que estuvo detenida en Brasil acusada de racismo e inesperadamente, desde LUZU TV rapidamente se solidarizaron con sus colegas.

Diego Leuco levantó la voz para salir en defensa de su excompañera Nati Jota que llevó a cabo la entrevista con la abogada santiagueña indignado por las preguntas que recibió al respecto del tema.

"No entiendo por qué se armó tanto revuelo. Desde que existen los medios se entrevista gente. Que hace las cosas bien, que hace las cosas mal. Gente que comete delitos. ¿Cuál es el problema que Nati entreviste a una persona", consultó molesto.

Y continuó crítico: "Es un delirio total". "De golpe se impone algo, se arma una falsa polémica de redes porque los hacen pelear y resulta que es una locura entrevistar a una persona. Es lo más normal del mundo", manifestó.

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