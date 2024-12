"Los ciclos se cumplen": Periodista se despidió de C5N y se sumará a A24

Naturalmente, los ciclos se cumplen. Los ciclos de la vida, personales y profesionales, cambian los desafíos y la visión de la propia vida, y uno siente que hay que poner un punto final Naturalmente, los ciclos se cumplen. Los ciclos de la vida, personales y profesionales, cambian los desafíos y la visión de la propia vida, y uno siente que hay que poner un punto final

"Lo único que tengo para C5N son agradecimientos. En estos tiempos duros nos tocaron vivir diferentes momentos, pero nos fortaleció. Me llevo la relación con los seres humanos, muchos amigos de este canal, y el cariño del público", continuó.

"Este año empecé a sentir que el ciclo se cerraba. Me tomé dos semanas de vacaciones para pensarlo, pero me di cuenta que no. Después de pensarlo dije 'es un ciclo que se cerró', hay que poner un punto final, no hay que estirar los ciclos. El punto lo tiene que poner uno antes de que lo ponga la vida", concluyóFavale.

La renuncia que sacudió a Duro de Domar en C5N: "Indeclinable"

A mediados de noviembre Cynthia García, panelista de Duro de Domar en C5N, comunicó por medio de sus redes sociales su renuncia al ciclo nocturno. Si bien no detalló los motivos de su decisión, sus seguidores y televidentes especularon con que podría estar relacionada con los permanentes cruces con sus compañeros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cyngarciaradio/status/1853822096809292037?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1853822096809292037%7Ctwgr%5E03a14d785ba3c51aad57f587d83f947851b1b0ba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fla-renuncia-que-sacude-duro-domar-c5n-indeclinable-n589179&partner=&hide_thread=false Presenté mi renuncia indeclinable a @ddd_ok .

Agradezco este tiempo a @C5N a @nicobocache a @pabloduggan a lxs productores y a todxs mis compañeres durante estos años. — Cynthia García (@cyngarciaradio) November 5, 2024

García compartió la noticia en su cuenta de X (ex Twitter), donde definió su renuncia como "indeclinable" aunque no olvidó agradecer al Director de Noticias y Contenidos del canal Nicolás Bocache y al conductor del programa Pablo Duggan, además de a productores y compañeros.

Ahora bien, cabe destacar que la figura de García nunca pasó desapercibida. Con su discurso kirchnerista recalcitrante propio del extinto 678 y hasta impropio de los tiempos que corren, la periodista protagonizó un sinfín de tensos intercambios con invitados y colegas sobre diversos tópicos

En particular, en los últimos meses chocó principalmente con Mariana Brey, quien equilibra el panel con su mirada crítica sobre la oposición, y con Guillermo Moreno al no compartir los mismos ideales peronistas.

Por este motivo, los televidentes teorizaron sobre la posibilidad de que García decidiera dar un paso al costado ante las constantes fricciones. Sin embargo, la panelista no hizo comentarios al respecto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Lucia_GI/status/1854179813650493690&partner=&hide_thread=false Era insostenible, dar por cierta información falaz en función del debate de opiniones diversas no puede habilitar que se falsee la realidad. Bien pro vos y tu integridad profesional. Ya vendrán propuestas mejores amiga querida. — Lucía García Itzigsohn (@Lucia_GI) November 6, 2024

Sin embargo, en una entrevista con el medio Eter Digital, la periodista dejó algunas reflexiones sobre su rol en la pantalla chica:

Me gusta la televisión, pero me cuesta. Hay toda una cuestión de producción de imagen y tiempo que lleva esa producción

"A mí no me interesa ejercer la comunicación para llenar minutos de aire de radio ó de televisión, y muchas veces la televisión, por la lógica, requiere que llenes minutos, y te exige un nivel de simplismo, que a mí me conflictúa", expresó.

